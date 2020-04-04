Η Σάρον Στόουν στέλνει μήνυμα συμπαράστασης στον ιταλικό Ερυθρό Σταυρό

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σάρον Στόουν έστειλε σήμερα μήνυμα συμπαράστασης στον ιταλικό Ερυθρό Σταυρό και τους εργαζόμενούς του, των οποίων χαιρέτισε την «αποτελεσματικότητα» και την «αξιοπρέπεια» στη μάχη κατά του νέου κορονοϊού.

«Βλέπω βίντεο όπου μπαίνετε στα σπίτια για να μεταφέρετε τα θύματα του κορονοϊού. Βλέπω πως κάνετε τη δουλειά σας με την καρδιά σας. Γνωρίζω ότι θέτετε σε κίνδυνο τις ζωές σας για να βγάλετε εις πέρας την αποστολή σας» λέει η διάσημη πρωταγωνίστρια σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό στο Twitter του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού.

«Θέλω μόνο να σας πω σε ποιο βαθμό σας θαυμάζω, πόσο όλο αυτό που κάνετε μετρά στα μάτια μου (…). Σας βλέπω να κάνετε τη δουλειά σας σιωπηλά, αποτελεσματικά, με τόση αξιοπρέπει και προσοχή» σημειώνει η Στόουν, εμφανώς συγκινημένη.

«Είμαι στο πλευρό σας. Σας βλέπω. Η καρδιά μου είναι μαζί σας. Είμαι τόσο ευγνώμων προς εσάς, εργαζόμενοι του Ερυθρού Σταυρού. Βαθιά βαθιά ευγνώμων. Και προσεύχομαι για εσάς κάθε στιγμή του έργου σας» συμπληρώνει η Σάρον Στόουν.