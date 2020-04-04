search
ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 22:47
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.04.2020 14:46

Η Σάρον Στόουν στέλνει μήνυμα συμπαράστασης στον ιταλικό Ερυθρό Σταυρό

04.04.2020 14:46
Η Σάρον Στόουν στέλνει μήνυμα συμπαράστασης στον ιταλικό Ερυθρό Σταυρό - Media

 

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σάρον Στόουν έστειλε σήμερα μήνυμα συμπαράστασης στον ιταλικό Ερυθρό Σταυρό και τους εργαζόμενούς του, των οποίων χαιρέτισε την «αποτελεσματικότητα» και την «αξιοπρέπεια» στη μάχη κατά του νέου κορονοϊού.

«Βλέπω βίντεο όπου μπαίνετε στα σπίτια για να μεταφέρετε τα θύματα του κορονοϊού. Βλέπω πως κάνετε τη δουλειά σας με την καρδιά σας. Γνωρίζω ότι θέτετε σε κίνδυνο τις ζωές σας για να βγάλετε εις πέρας την αποστολή σας» λέει η διάσημη πρωταγωνίστρια σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό στο Twitter του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού.

«Θέλω μόνο να σας πω σε ποιο βαθμό σας θαυμάζω, πόσο όλο αυτό που κάνετε μετρά στα μάτια μου (…). Σας βλέπω να κάνετε τη δουλειά σας σιωπηλά, αποτελεσματικά, με τόση αξιοπρέπει και προσοχή» σημειώνει η Στόουν, εμφανώς συγκινημένη.

«Είμαι στο πλευρό σας. Σας βλέπω. Η καρδιά μου είναι μαζί σας. Είμαι τόσο ευγνώμων προς εσάς, εργαζόμενοι του Ερυθρού Σταυρού. Βαθιά βαθιά ευγνώμων. Και προσεύχομαι για εσάς κάθε στιγμή του έργου σας» συμπληρώνει η Σάρον Στόουν.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
irakleio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Ασφάλεια Ηρακλείου «ξήλωσε» δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά, όπλα και απάτη ΟΠΕΚΕΠΕ – 15 συλλήψεις

vouli-83254
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

mareva-gios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στον Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο

Dafoe
LIFESTYLE

«Φύτεψε κάποιο σπόρο μέσα μου»: Ο Νταφόε μιλά για τη σχέση του με την Ελλάδα

marco-rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο για Κούβα: H πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «δεν είναι μεγάλη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

statue-liberty
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

kraounakis iliopoulos xristo dendias
ΚΑΛΧΑΣ

Με Κραουνάκη στο Θησείο ο Αλέξης, η Καρυστιανού, το Ολύμπιον και ο Ηλιόπουλος, το «δώρο» Χριστοδουλάκη σε Τσίπρα και ο «στρατηγός» Δένδιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.05.2026 22:44
irakleio-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Ασφάλεια Ηρακλείου «ξήλωσε» δύο εγκληματικές οργανώσεις με ναρκωτικά, όπλα και απάτη ΟΠΕΚΕΠΕ – 15 συλλήψεις

vouli-83254
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με απώλειες για ΝΔ απορρίφθηκε η προανακριτική – 152 τα «όχι» στις κάλπες για Λιβανό και Αραμπατζή

mareva-gios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Μαρέβα Μητσοτάκη φωτογραφήθηκε στον Μυστρά με τον εορτάζοντα γιο της, Κωνσταντίνο

1 / 3