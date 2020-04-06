ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:15
06.04.2020 16:39

Πέτρος Γαϊτάνος: Έλληνας γιατρός στο Λονδίνο μου ζήτησε να του ψάλλω για να πάρει κουράγιο (Video)

Να ακολουθήσουν τις οδηγίες της εκκλησίας και της κυβέρνησης προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού ζήτησε από τους πιστούς ο Πέτρος Γαϊτάνος .

Ο γνωστός καλλιτέχνης σε δηλώσεις του που έκανε τη Δευτέρα μέσω Skype στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ μίλησε για την καραντίνα και το «διαφορετικό» Πάσχα που θα ζήσουν φέτος οι Έλληνες, αλλά και ο ίδιος.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος παραδέχτηκε ότι τον στεναχωριεί που οι εκκλησίες είναι κλειστές αυτές τις ημέρες για το κοινό, αλλά τόνισε ότι αυτό είναι απαράιτητο να γίνει. Μίλησε για το πώς αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του την καραντίνα και ανέφερε ότι αισθάνεται πως όλο αυτό που ζούμε έχει μέσα του ευλογία.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι ένας φίλος του Έλληνας γιατρός, ο οποίος εργάζεται στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου, τον κάλεσε στο τηλέφωνο και του ζήτησε να του ψάλλει έναν εκκλησιαστικό ύμνο για να πάρει δύναμη και κουράγιο λίγο πριν μπει στο χειρουργείο.

