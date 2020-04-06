ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 12:53
06.04.2020 16:48

Ρωσία: Φρένο κατά 21,5% στις εξαγωγές βότκας

Ο όγκος των εξαγωγών βότκας από τη Ρωσία, στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2020 σε αξία μειώθηκε κατά 21,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και συγκεκριμένα κατά 15,5 εκατομμύρια δολάρια, όπως συνεπάγεται από τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, στην εν λόγω περίοδο, ο όγκος σε προϊόν στις πωλήσεις της βότκας έφθασε τα 216.442.700 δεκάλιτρα, ποσότητα κατά 21,1% μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας, οι εξαγωγές βότκας από τη Ρωσική Ομοσπονδία τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 53,7% φθάνοντας σε αξία τα 9,4 εκατομμύρια δολάρια. Ο όγκος των εξαγωγών σε λίτρα αυξήθηκε κατά 59,3% φθάνοντας τα 133 εκατομμύρια δεκάλιτρα.

