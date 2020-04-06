Ρωσία: Φρένο κατά 21,5% στις εξαγωγές βότκας

Ο όγκος των εξαγωγών βότκας από τη Ρωσία, στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2020 σε αξία μειώθηκε κατά 21,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και συγκεκριμένα κατά 15,5 εκατομμύρια δολάρια, όπως συνεπάγεται από τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας.
Παράλληλα, στην εν λόγω περίοδο, ο όγκος σε προϊόν στις πωλήσεις της βότκας έφθασε τα 216.442.700 δεκάλιτρα, ποσότητα κατά 21,1% μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας, οι εξαγωγές βότκας από τη Ρωσική Ομοσπονδία τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 53,7% φθάνοντας σε αξία τα 9,4 εκατομμύρια δολάρια. Ο όγκος των εξαγωγών σε λίτρα αυξήθηκε κατά 59,3% φθάνοντας τα 133 εκατομμύρια δεκάλιτρα.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
