«Δεν πολυασχολούμαι…» – O Πέτρος Γαϊτάνος απαντά στους επικριτές του (Video)

Στην εκπομπή Live Τοnight με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου εμφανίστηκε μέσω skype ο Πέτρος Γαϊτάνος το βράδυ της Παρασκευής εκφράζοντας σκέψεις και λόγια για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μέσα σε όλα, ο κ. Γαϊτάνος πήρε θέση για όσους κατά καιρούς τον σχολιάζουν.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή και τηλεοπτικό σποτ γνωστής αλυσίδας καταστημάτων, ο Πέτρος Γαϊτάνος σημείωσε πως “παρακολουθώ πολύ λίγα πράγματα και γενικώς δεν πολυασχολούμαι. Από την άλλη, όμως, όσα φτάνουν στα αυτιά και τα μάτια μου, υπάρχουν παιδιά – ειδικά τώρα στο ίντερνετ – χιλιάδες αναφορές και φωτογραφίες. Ειδικά όταν είσαι και ένας γνωστός άνθρωπος και κάνει κάτι το οποίο έχει μια αιχμή προβολής, λογικό είναι να τραβάς πολύ την προσοχή. Εκεί, λοιπόν, υπάρχουν εκατομμύρια αναφορές. Δεν σας κρύβω πως αυτό το πράγμα με κάνει να μαζευτώ. Δεν θέλω να πολυεκτίθεμαι”.

“Ο καθένας μας εκφράζει αυτά που αγαπάει πιο πολύ και γω δεν το κάνω τυχαία αυτό. Το κάνω γιατί αγαπώ πάρα πολύ το Θεό και μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Το κομμάτι, λοιπόν, αυτό της εκκλησιαστικής μουσικής που το συνδυάζω μαζί με το σύγχρονο τραγούδι και την παραδοσιακή μουσική ταυτόχρονα, ως τρία ρεπερτόρια που τρέχουν στην καριέρα μου εδώ και τριάντα χρόνια, είναι αυτό που αγαπώ πιο βαθιά μέσα μου” συμπλήρωσε ο Πέτρος Γαϊτάνος.

