11.04.2020 08:49

«Δεν πολυασχολούμαι…» – O Πέτρος Γαϊτάνος απαντά στους επικριτές του (Video)

Στην εκπομπή Live Τοnight με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου εμφανίστηκε μέσω skype ο Πέτρος Γαϊτάνος το βράδυ της Παρασκευής εκφράζοντας σκέψεις και λόγια για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μέσα σε όλα, ο κ. Γαϊτάνος πήρε θέση για όσους κατά καιρούς τον σχολιάζουν.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή και τηλεοπτικό σποτ γνωστής αλυσίδας καταστημάτων, ο Πέτρος Γαϊτάνος σημείωσε πως “παρακολουθώ πολύ λίγα πράγματα και γενικώς δεν πολυασχολούμαι. Από την άλλη, όμως, όσα φτάνουν στα αυτιά και τα μάτια μου, υπάρχουν παιδιά – ειδικά τώρα στο ίντερνετ – χιλιάδες αναφορές και φωτογραφίες. Ειδικά όταν είσαι και ένας γνωστός άνθρωπος και κάνει κάτι το οποίο έχει μια αιχμή προβολής, λογικό είναι να τραβάς πολύ την προσοχή. Εκεί, λοιπόν, υπάρχουν εκατομμύρια αναφορές. Δεν σας κρύβω πως αυτό το πράγμα με κάνει να μαζευτώ. Δεν θέλω να πολυεκτίθεμαι”.

“Ο καθένας μας εκφράζει αυτά που αγαπάει πιο πολύ και γω δεν το κάνω τυχαία αυτό. Το κάνω γιατί αγαπώ πάρα πολύ το Θεό και μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Το κομμάτι, λοιπόν, αυτό της εκκλησιαστικής μουσικής που το συνδυάζω μαζί με το σύγχρονο τραγούδι και την παραδοσιακή μουσική ταυτόχρονα, ως τρία ρεπερτόρια που τρέχουν στην καριέρα μου εδώ και τριάντα χρόνια, είναι αυτό που αγαπώ πιο βαθιά μέσα μου” συμπλήρωσε ο Πέτρος Γαϊτάνος.

Πηγή: zappit.gr

Χωρίς κατηγορία

Γιάννης Πάριος – «Όλη η ζωή μου» στο Θέατρο Παλλάς – Έξτρα ημερομηνίες Μαΐου

ΘΕΑΤΡΟ

Πέτρος Γαϊτάνος – Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στο θέατρο Ακροπόλ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βρέθηκε βουλευτής της ΝΔ που στηρίζει Σκέρτσο για τις «πελατειακές σχέσεις» πολιτών και πολιτικών – Είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης…

ΥΓΕΙΑ

Διαλειμματική νηστεία: Τέσσερις παρενέργειες που οι περισσότεροι αγνοούν

MEDIA

Γιάννης Παπαδόπουλος: «Η τεχνητή νοημοσύνη ως σύμμαχος στην αξιοπιστία της ενημέρωσης» – Παρέμβαση στο Φόρουμ των Δελφών

ΚΑΛΧΑΣ

Η Κοβέσι αποδείχθηκε σκληρή, τι ισχύει για τους βουλευτές της άρσης ασυλίας, το sms του Λαζαρίδη στη Δόμνα, η οργή για Σκέρτσο και η φιλοδοξία του Πατέλη    

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σχόλιο της Κοβέσι για τους πολιτικούς που προκάλεσε το γέλιο του κοινού στο Φόρουμ των Δελφών (video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος παίρνει μετοχές στη Λιντς

