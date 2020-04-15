15.04.2020 07:26

Κορινθία: Αναβαθμίζεται το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου

Την Μεγάλη Πέμπτη, στις 10 το πρωί. ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου θα έχει τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθηγητή Μανώλη Πλειώνη.

Αντικείμενο της εν λόγω τηλεδιάσκεψης, θα αποτελέσει η αναβάθμιση των υποδομών -αλλά και η δημιουργία πλανητάριου– στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου, στην Κορινθία.

Το εν λόγω αστεροσκοπείο, είναι ιδιοκτησία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και λειτουργεί, από το 1972, στο όρος Κυλλήνη, κοντά στο Κρυονέρι Κορινθίας, σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων.

Και ο σιδηροδρομος

Συνάντηση θα έχει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, σημερα, στην Αθήνα, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ Περικλή Νικολάου, με τον οποίον θα συζητήσει την υπογραφή χρησιδανείου, που θα αφορά την παραχώρηση στην Περιφέρεια – για 50 χρόνια – του χώρου των 55 χιλιομέτρων της ανενεργού μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής, από την Κόρινθο μέχρι το Δερβένι.

Το ίδιο θέμα, εξ άλλου, θα αποτελέσει αντικείμενο τηλεδιάσκεψης, που θα έχει ο περιφερειάρχης τη, Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι, με στελέχη από τα υπουργεία Έρευνας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος -δύο υφυπουργούς και έναν γενικό γραμματέα.

Ειδικότερα, θα εξεταστούν οι παράμετροι της συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων, της Περιφέρειας και των δήμων της Π.Ε. Κορινθίας, από τους οποίους διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή, έτσι ώστε, να γίνουν έργα αναβάθμισης της συγκεκριμένης περιοχής -καθώς και των 4 σιδηροδρομικών σταθμών που υπάρχουν στο εν λόγω τμήμα- με σκοπό να αλλάξει η εικόνα της και να ενισχυθεί η προοπτική της Κορινθίας ως τουριστικός τόπος.

 

