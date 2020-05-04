Αδ. Γεωργιάδης: Τάζει στους επιχειρηματίες εστίασης επιπλέον… τραπεζοκαθίσματα σε πλατείες

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Για το άνοιγμα των καταστημάτων, τις μάσκες αλλά και για τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης σύμφωνα με την Eurostat η Ελλάδα σημείωσε επιτυχία, όχι μόνο στην πανδημία του κορωνοϊού , αλλά και στον τομέα της οικονομίας, καθώς όπως έδειξε η έρευνα, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, οι πολίτες αισθάνθηκαν ασφαλείς.

Υπογράμμισε ακόμα ότι «δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους της εστίασης μόνος τους», ενώ υπάρχουν διάφορες σκέψεις για την στήριξή τους, όπως το να δοθεί επιπλέον χώρος στο εξωτερικό του καταστήματος, ώστε να μπορούν να βγάλουν τραπέζια έξω και να τηρούνται οι αποστάσεις.

Παράλληλα, όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης υπάρχουν και σκέψεις για φορολογικού τύπου κίνητρα για τα καταστήματα στην εστίαση, που όπως είπε, θα δεχθούν πολύ μεγάλο πλήγμα μέχρι να βρεθεί το εμβόλιο.

Επίσης, αποκάλυψε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα εισηγηθεί να ανοίξουν νωρίτερα τα καταστήματα εστίασης εφόσον δεν υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού, αυτή την εβδομάδα που επανερχόμαστε σταδιακά στην κανονικότητα.