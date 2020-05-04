Πέθανε στο διάλειμμα της εφημερίας ειδικευόμενος αναισθησιολόγος στο Νοσοκομείο Βόλου

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Σοκ προκάλεσε στο Νοσοκομείο Βόλου ο θάνατος ενός ειδικευόμενου γιατρού αναισθησιολόγου, που στο διάλειμμα της εφημερίας του και ενώ βρισκόταν στο κουζινάκι του τμήματός του ξαφνικά έπεσε νεκρός.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, πρόκειται για έναν 42χρονο με καταγωγή από τη Δράμα, παντρεμένο και πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος τους επόμενους μήνες θα τελείωνε την ειδικότητά του. Ο άτυχος γιατρός έκανε το διάλειμμα της εφημερίας του, όταν ξαφνικά, στις 3 το μεσημέρι, έπεσε στο δάπεδο και ήταν ήδη νεκρός…

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Παύλο Μαλινδρέτο, ο άτυχος συνάδελφός του δεν είχε κάποιο εμφανές πρόβλημα υγείας, ενώ για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του, θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή.

Ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών γιατρών, είπε ότι θάνατος του 42χρονου έγινε στη διάρκεια της εφημερίας του, η οποία, αν και δεν το γνωρίζει ο κόσμος, προκαλεί αρκετό στρες.