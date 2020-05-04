ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 13:59
04.05.2020 06:55

Βίγκαν ξυλοκόπησε τη φίλη του γιατί του μύριζε… μπέικον (Photos)

Θύμα κακοποίησης από τον vegan φίλο της έπεσε η 23χρονη Μπέθανι Σμιθ, στην Βρετανία.

Όπως καταγγέλλει η 23χρονη, ο 22χρονος Κρίστοφερ Έλαμ της επιτέθηκε και την χτύπησε με ένα μπουκάλι ξύδι επειδή «μύριζε μπέικον».

Βέβαια πέρα από την απαράδεκτή και πλήρως καταδικαστέα πράξη του συντρόφου της, όπως λέει η ίδια, η μυρωδιά οφειλόταν στο γεγονός πως μόλις είχε επιστρέψει από την εργασία της.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, κατά την καταγγελία ο 22χρονος είχε απαγορεύσει στην φίλη του να καταναλώνει κάθε μορφής ζωικά προϊόντα και όταν αντιλήφθηκε τη μυρωδιά στα ρούχα της επιτέθηκε φωνάζοντας «χοντρή αηδιαστική σκύλα».

Η Σμιθ υποστηρίζει ότι ο Έλαμ ήταν τόσο περίεργος ώστε έφτανε στο σημείο να της υποδεικνύει τι προγράμματα θα παρακολουθεί στην τηλεόραση «στραβώνοντας» αρκετές φορές για τον τρόπο που αυτή κοιτούσε τους άνδρες πρωταγωνιστές.

Μετά την καταγγελία της 23χρονης ο Έλαμ συνελήφθη και στο δικαστήριο που οδηγήθηκε δήλωσε ένοχος για τις επιθέσεις σε βάρος της.

«Δεν ήθελα ποτέ να είμαι vegan αλλά αυτός με υποχρέωνε να νιώθω ότι έπρεπε να είμαι. Όταν μου επιτέθηκε επειδή μύριζα μπέικον – αφού δούλεψα στο εστιατόριο του θετού μου πατέρα – κατάλαβα ότι έφτασα στα όρια μου. Είμαι ανακουφισμένη που πλέον δεν είναι στη ζωή μου» δήλωσε, μεταξύ άλλων, η 23χρονη στο δικαστήριο.

