Βόρειος Πόλος: Πώς έφτασε η ελληνική σημαία στην παγωμένη κορυφή της Γης (Photo)

Έχει επισκεφθεί και τις 195 χώρες του πλανήτη.

Αξιοζήλευτες για κάθε άνθρωπο που αγαπά τα ταξίδια είναι οι εμπειρίες ζωής που έχει αποκομίσει ο Μπάμπης Μπίζας, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας που έχει ταξιδέψει και στο βορειότερο και στο νοτιότερο σημείο του πλανήτη.

Με ένα σακίδιο στην πλάτη

Από μικρός ήταν ανήσυχο πνεύμα. Μεγάλωσε στην Αρτα σε μια πενταμελή οικογένεια. Μπορεί να μην είχε πολλά ερεθίσματα, είχε όμως έμφυτη περιέργεια. Ο πατέρας του επέμενε να εργαστεί και ο γιος του στην Αγροτική Τράπεζα.

«Κάποιοι ονειρεύονται καριέρα, άλλοι οικογένεια. Εγώ ήθελα να ανακαλύψω τον κόσμο με ένα σακίδιο στην πλάτη». Στα 22 του έβγαλε διαβατήριο και έκανε το πρώτο του ταξίδι σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Κωνσταντινούπολη. Επειτα ξεθάρρεψε και πήγε για 40 ημέρες στη Σκανδιναβία.

Ηταν φοιτητής Πολιτικών Επιστημών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο όταν έφυγε για έξι μήνες με μόλις 250 δολάρια στην τσέπη. Ταξίδεψε οδικώς σε Τουρκία, Περσία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ινδία, Μπανγκλαντές, έπειτα έγινε μούτσος σε ένα εμπορικό πλοίο και έφτασε μέχρι τη Νότια Αφρική. Επέστρεψε μόνο και μόνο επειδή χρωστούσε το Συνταγματικό Δίκαιο!

Πώς τα έβγαζε πέρα οικονομικά; «Εχεις κοιμηθεί κάτω από γέφυρα ή στο σταθμό της Καλκούτας δίπλα στο αστυνομικό τμήμα για να νιώθεις ασφαλής; Εχεις φάει τα κουλουράκια της θείας σου της Μαρίας επί μία εβδομάδα; Εχεις ταξιδέψει ως λαθρεπιβάτης σε τρένο; Εχεις ξεδιψάσει με κεράσματα ντόπιων; Εκανα θυσίες, αλλά κυριαρχούσε μέσα μου το στοιχείο της εξερεύνησης και ένιωθα ότι τίποτα δεν με σταματά».

Σύντομα, αυτό που ξεκίνησε ως χόμπι έγινε επάγγελμα. Η εμπειρία του αλλά και το γεγονός ότι μιλούσε άπταιστα πέντε γλώσσες τού χάρισαν τη θέση του διευθυντή Σχεδιασμού Εκδρομών σε μεγάλους ταξιδιωτικούς οργανισμούς.

Ηταν τολμηρός, αλλά οι πελάτες τον εμπιστεύονταν και γρήγορα απέκτησε φανατικό κοινό, διοργανώνοντας ταξίδια που δεν είχαν ξαναγίνει στην παγκόσμια αγορά. Συνόδευσε γκρουπ στο Ελ Σαλβαδόρ την περίοδο του ανταρτοπολέμου του κινήματος Φαραμπούντο Μαρτί, στη Νικαράγουα την εποχή που ανέβαιναν οι Σαντινίστας στην εξουσία, ενώ ήταν ανάμεσα στους πρώτους τουρίστες που επισκέφτηκαν το Βιετνάμ το 1977, αμέσως μετά τον πόλεμο.

Το αποκορύφωμα; Το 1988 τον συνέλαβαν στη Λιβύη του Καντάφι, νομίζοντας ότι ήταν κατάσκοπος του Ισραήλ! Σήμερα τα έξοδα τα βάζει από την τσέπη του. «Δικό σου είναι ό,τι δεις και ό,τι φας. Τα υπόλοιπα είναι των κληρονόμων! Η περιουσία μου δεν είναι ακίνητα, είναι ταξίδια και βιώματα».

Ο πιο ευτυχισμένος λαός

Τι του έχει μείνει από αυτά τα 40 χρόνια; Η Νέα Υόρκη ως αγαπημένος προορισμός, η κουζίνα του Αζερμπαϊτζάν, η συναρπαστική διαδρομή στα χνάρια της πορείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το εύκρατο κλίμα και η πολυμορφία των τοπίων στην Ελλάδα, αλλά και ο πιο χαρούμενος λαός, που βρίσκεται στο νησί Σάο Τομέ της Αφρικής – ενώ ζουν υπό το όριο της φτώχειας, δεν τους βλέπεις ποτέ σκυθρωπούς γιατί είναι ευτυχισμένοι με τα λίγα.

«Γι’ αυτό κι εγώ ακολουθώ πια τον κώδικα 1-2-3, ώστε να ταξιδεύω μονάχα με τα απαραίτητα: 1 ζευγάρι παπούτσια, 2 παντελόνια και εσώρουχα, 3 πουκάμισα».

Η κουβέντα μας μετρά ήδη τέσσερις ώρες, όμως εκείνος συνεχίζει να μοιράζεται τα πάντα σαν χείμαρρος. Από το ότι πλησιάζει τα 60 και έχει στο συρτάρι του 40 διαβατήρια μέχρι το ότι δεν αποχωρίζεται το ρολόι χειρός με τις τρεις ώρες για τις διαφορετικές ζώνες και το ότι θα συνεχίσει να περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στα αεροπλάνα για όσο αντέχουν τα πόδια του. Τι άλλο μένει να δει; αναρωτιέμαι.

«Οταν ξεκίνησα να ταξιδεύω, στα 22 μου, έλεγα ότι, αν κάνω 30 ταξίδια στη ζωή μου, θα έχω δει τον κόσμο. Αφού ξεπέρασα τα 80, ένιωθα ότι μου λείπουν ακόμη 200. Τώρα που έχω κάνει 1.000, ξέρω ότι μου απομένουν περισσότερα απ’ όσα έχω κάνει. Ετσι είναι, όσο ταξιδεύεις ανακαλύπτεις. Και αυτή την αίσθηση του “παραπέρα” δεν μπορεί να σ’ τη διδάξει κανένα ντοκιμαντέρ».

Ο πιο πολυταξιδεμένος άνθρωπος στη Γη, σύμφωνα με το Ρεκόρ Γκίνες, αλλά και το Νational Geographic Traveller, Mπάμπης Μπίζας ύψωσε πρόσφατα στις 90° βόρειο πλάτος, την ελληνική σημαία.

Το γιγάντιο ελικόπτερο της ρώσικης πολιτικής αεροπορίας, που έχει ξεκι­νήσει πριν από 8 ώρες απ’ τον πολικό σταθµό «Πρίμα» του Ακρωτηρίου Μπαράνοφ στη Σεβέρναγια Ζέµλια, ακουµπάει πάνω στην παγωμένη επιφάνεια του ωκεανού, σ’ ένα γιγάντιο κοµµάτι επιπλέοντος πάγου. Από κάτω υπάρχουν 3500 µέτρα νερού. Επάνω η κορυφή της Γης. Ο Βόρειoς Πόλος!

Μέχρι τώρα ελάχιστοι ταξιδιώτες έχουν κατορθώσει να φτάσουν σ’ αυτό το µα­κρινό και δυσπρόσιτο σημείο της Γης. Κι όσοι ήρθαν, το κατάφεραν χάρη στα ρώσικα πυρη­νοκίνητα παγοθραυστικά που κάθε καλοκαίρι ανοίγουν δρόµο ανάµεσα στους αιώνιους πά­γους που αγκαλιάζουν τον Βόρειο Παγωµένο Ωκεανό, και φέρνουν µαζί τους µερικές δεκάδες αποφασισµένους ταξιδιώτες.