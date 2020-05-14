«Ανοίγει» η Εύβοια από 18 Μαΐου – Τι ισχύει για Λευκάδα και Ελαφόνησο

Με προσεκτικά βήματα συνεχίζουμε τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, τόνισε κατά τη σημερινή ενημέρωση για τον κορονοϊό ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Επανέλαβε ότι από τη Δευτέρα 18 Μαΐου επιτρέπονται οι μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Διευκρίνισε ότι επιτρέπεται η μετακίνηση και στην Εύβοια.

Όσον αφορά τη Λευκάδα, την Ελαφόνησο, είπε πως ορίζονται ως νησιωτικοί περιορισμοί και ως εκ τούτου η μετακίνηση σε αυτούς τους προορισμούς και στα υπόλοιπα νησιά θα επιτραπεί, αν όλα πάνε καλά, εφόσον το επιτρέψουν τα δεδομένα, από τις 25 Μαΐου.

Επίσης, ανέφερε πως τη Δευτέρα ανοίγουν τα ζωολογικά πάρκα και οι βοτανικοί κήποι, επαναλειτουργούν οι αρχαιολογικοί χώροι, ξεκινούν οι πρόβες και τα κινηματογραφικά γυρίσματα.

Ακόμα, τόνισε πως από αυτό το Σάββατο αποφασίστηκε να ανοίξουν οι 515 οργανωμένες παραλίες σε όλη τη χώρα και επισήμανε πως υπόκεινται σε λεπτομερείς κανόνες και όρους. Πιο συγκεκριμένα, ο μέγιστος αριθμός λουομένων είναι τα 40 άτομα άνα 1.000 τ.μ. και είναι υποχρεωτική η καταγραφή των παρευρισκομένων. Ως προς την απόσταση ανάμεσα στις ομπρέλες, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζεται στα 4 μέτρα.

Κατέστησε σαφές πως δεν θα γίνει καμία έκπτωση εις βάρος της δημόσιας υγείας.

Ενημέρωσε πως αύριο θα ανακοινωθούν οι κανόνες για τις εσωτερικές μετακινήσεις, ακτοπλοϊκές, θαλάσσιες και οδικές.

Οργανωμένες παραλίες

Οι οργανωμένες παραλίες θα ανοίγουν από τις 8 το πρωί.

· Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες παραλίες είναι υποχρεωτική η καταγραφή του αριθμού των παρευρισκομένων.

· Σε ελεγχόμενες ως προς την είσοδο οργανωμένες παραλίες, ο μέγιστος αριθμός λουομένων είναι τα 40 άτομα ανά 1.000τ.μ.

· Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζεται στα 4 μέτρα, ενώ ορίζεται και ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιάστρου δύο ομπρελών.

· Ανά ομπρέλα μπορούν να υπάρχουν μέχρι 2 ξαπλώστρες, με εξαίρεση τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα.

· Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο ξαπλώστρες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται στο 1,5 μέτρο.

· Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικεία, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ) λειτουργούν αποκλειστικά με διάθεση προϊόντων σε πακέτο (take away).

· Τα προϊόντα τους πωλούνται μόνο συσκευασμένα και απαγορεύεται η παρασκευή τους στο χώρο.

· Απαγορεύεται η διάθεση και πώληση αλκοολούχων ποτών.

· Απαγορεύεται το delivery στα σημεία αυτά.

· Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο του καταστήματος.

· Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν ορίζεται στο 1,5 μέτρο.

· Υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους.

· Το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τις ξαπλώστρες – καρέκλες μετά από κάθε πελάτη. Επίσης, υποχρεούται να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, αναρτώντας σχετικό πρόγραμμα το οποίο και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου.

· Στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα με ευθύνη του λουόμενου.

· Απαγορεύεται η ομαδική άθληση με σωματική επαφή.

· Υπενθυμίζεται ότι για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι απαραίτητο και στις παραλίες να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις, να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής.

Βροχή προστίμων

«Απευθύνω έκκληση και διαχειριστές των επιχειρήσεων» ξεκαθάρισε ο κ. Χαρδαλιάς, να μην ανοίξουν τις επιχειρήσεις αν δεν τηρούνται όλα τα μέτρα, καθώς θα υπάρξει αυστηρότητα στους ελέγχους ως προς την εφαρμογή τους και πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης. Ειδικότερα:

· Η πρώτη παράβαση θα έχει πρόστιμα από 5000- 20000 και αναστολή 30 μέρες της επιχείρησης

· Με τη δεύτερη παράβαση θα τριπλασιάζεται το πρόστιμο και θα ακολουθεί κλείσιμο της επιχείρησης για 90 μέρες.

Για το λόγο αυτό, «αν κάποιοι δεν είναι έτοιμοι, ας μην βιαστούν και ας μην ρισκάρουν» προειδοποίησε ο κ. Χαρδαλιάς, αφού «καμία έκπτωση» δεν θα είναι ανεκτή.