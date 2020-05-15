15.05.2020 18:31
15.05.2020 18:31

Europol: Αύξηση του trafficking μετά τη χαλάρωση των lockdown

Η παράνομη διακίνηση μεταναστών, που είχε επιβραδυνθεί λόγω της πανδημίας του νέου κοροναϊού, μπορεί να αυξηθεί και πάλι στον βαθμό που συνεχίζεται η χαλάρωση των μέτρων περιορισμού στην Ευρώπη, προειδοποίησε σήμερα η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol.

«Οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν στη διάρκεια των περιορισμών λόγω της Covid-19» με τους μετανάστες να μην μπορούν «σε ένα μεγάλο βαθμό» να μετακινηθούν, ανέφερε σε έκθεσή της η Europol.

«Μια χαλάρωση των περιορισμών των ταξιδιών και της μετακίνησης θα έχει πιθανόν ως αποτέλεσμα μια αύξηση των κινήσεων των παράτυπων μεταναστών», προβλέπει η υπηρεσία που έχει την έδρα της στη Χάγη.

Η Europol σημειώνει κυρίως πως οι ενισχυμένοι έλεγχοι στα σύνορα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν ως αποτέλεσμα μια μετατόπιση των δραστηριοτήτων του λαθρεμπορίου από τις εναέριες προς τις χερσαίες και θαλάσσιες οδούς.

Κρυμμένοι σε φορτηγά και τρένα

«Μικρά σκάφη χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για το πέρασμα των ποτάμιων συνόρων. Οι μετανάστες εισέρχονται επίσης λαθραία, κρυμμένοι μέσα σε φορτηγά και εμπορικά τρένα που εξακολουθούν να διασχίζουν τα σύνορα», εξηγεί η υπηρεσία.

Οι περιορισμοί των μετακινήσεων στην Ευρώπη μπορεί να περιπλέξουν περαιτέρω την απασχόληση εποχικού εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα και να αυξήσουν τη ζήτηση για παράτυπους μετανάστες που βρίσκονται ήδη σε ορισμένες περιοχές, προειδοποιεί η Europol.

Η υπηρεσία φοβάται επίσης πως το κλείσιμο των επιχειρήσεων που προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες στις χώρες όπου αυτές οι δραστηριότητες είναι ρυθμισμένες θα εντείνει τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

