ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:18
22.05.2020 15:30

Σκηνές που κόβουν την ανάσα: Δίπλωσε το αλεξίπτωτο και έγινε ένα κουβάρι – Ο άνδρας έπεφτε σα βαρίδι στο έδαφος (Video)

22.05.2020 15:30
Σκηνές που κόβουν την ανάσα: Δίπλωσε το αλεξίπτωτο και έγινε ένα κουβάρι – Ο άνδρας έπεφτε σα βαρίδι στο έδαφος (Video) - Media

 

Το βίντεο κόβει την ανάσα. Το έχει καταγράψει ο ίδιος ο αλεξιπτωτιστής που πέφτει από το όρος Πλειάδες στην Ελβετία. Κάνει αλεξίπτωτο πλαγιάς. Όλα κυλούν κανονικά και ο άνδρας κατεβαίνει σιγά σιγά από εκατοντάδες μέτρα ύψος. 
Κάποια στιγμή όμως καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Το αλεξίπτωτο για άγνωστο λόγο, γίνεται ένα κουβάρι. Σχοινιά και μετάξι γίνονται μια μπερδεμένη μάζα. Ο αλεξιπτωτιστής αρχίζει να πέφτει σαν βαρίδι. Στην κάμερα φαίνεται η ταχύτητα με την οποία χάνει ύψος. 
Κινδυνεύει να σκοτωθεί. Την τελευταία στιγμή τραβάει το εφεδρικό αλεξίπτωτο το οποίο όμως αρχικά δεν ανοίγει. Μέχρι να ανοίξει, τα δευτερόλεπτα μοιάζουν αιώνες. Όταν ανοίγει λίγο πριν το έδαφος, κόβει την ταχύτητα της πτώσης και ο αλεξιπτωτιστής προσγειώνεται με ορμή στο χορτάρι. 
Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά ο αλεξιπτωτιστής δεν έσπασε κάποιο πόδι και τη γλύτωσε μόνο με μερικές αμυχές που προκλήθηκαν από τα τυλιγμένα γύρω από το κορμί του σχοινιά του αλεξιπτώτου. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:18
