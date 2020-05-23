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23.05.2020 12:52

Πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ καταρρίπτει drone με λέιζερ σε άσκηση στη θάλασσα (Video)

23.05.2020 12:52
Πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ καταρρίπτει drone με λέιζερ σε άσκηση στη θάλασσα (Video) - Media

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Ένα όπλο λέιζερ υψηλής ενέργειας που μπορεί να καταστρέψει αεροσκάφη κατά τη διάρκεια πτήσης δοκίμασε με επιτυχία το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. 

Ο Στόλος του Ειρηνικού του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού δημοσιοποίησε την Παρασκευή βίντεο στο οποίο φαίνεται το πλοίο «USS Portland» να καταρρίπτει μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κατά τη διάρκεια επίδειξης.

Εικόνες, που τραβήχτηκαν στις 16 Μαΐου σε άγνωστο ωστόσο σημείο, δείχνει το λέιζερ που προέρχεται από το κατάστρωμα του πολεμικού πλοίου. Σύντομα βίντεο δείχνουν κάτι που φαίνεται να είναι το drone που καίγεται.

Ο διοικητής του πλοίου, Καπετάνιος Κέρι Σάντερς, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει το εξής:

«Με τη διεξαγωγή προηγμένων δοκιμών στη θάλασσα εναντίον μη επανδρωμένου σκάφους (drone) και μικρών οχημάτων, θα αποκτήσουμε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του συστήματος επίδειξης λέιζερ Solid State έναντι πιθανών απειλών».

Το εν λόγω σύστημα λέιζερ αναπτύχθηκε από την εταιρεία Northrop Grumman και το Γραφείο Ναυτικής Έρευνας, τα οποία τηρούν σιγήν ιχθύος, αλλά σχετικές εικόνες διέρρευσαν, τον Δεκέμβριο του 2019, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Σάντερς, από την πλευρά του, ισχυρίστηκε ότι οι προηγμένες δυνατότητες που παρέχει το εν λόγω σύστημα λέιζερ βοηθούν στον επαναπροσδιορισμό του πολέμου στη θάλασσα παρέχοντας στον διοικητή αυξημένο χώρο αποφάσεων και επιλογές απόκρισης.

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