«Μύθος» το αδιάβροχο αντηλιακό: Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάτε στη θάλασσα

Οι δερματολόγοι συνιστούν να βάζετε αντηλιακό είτε έχει ηλιοφάνεια, είτε έχει συννεφιά, καλοκαίρι και χειμώνα, αλλά είναι σίγουρα πιο σημαντικό να μην το ξεχνάτε ποτέ το καλοκαίρι και ειδικά όταν είστε σε εξωτερικούς χώρους. Το να επιλέξετε το καλύτερο αντηλιακό, ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο, αφού στην αγορά υπάρχει πληθώρα προϊόντων που μοιάζουν διαφορετικά και οι κατασκευαστές τους υποστηρίζουν ότι είναι κατάλληλα για διαφορετικές χρήσεις.

Διαβάστε 7 βασικές συμβουλές σχετικά με την αγορά αντηλιακού, όπως αυτές προκύπτουν από την μεγάλη έρευνα του thewirecutter.com

1. Ναι, ο δείκτης προστασίας (Sun Protection Factor – SPF) είναι σημαντικός

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι τα αντηλιακά με SPF 60+ δεν λειτουργούν όπως υποστηρίζουν στην ετικέτα τους. Επιλέξτε αντηλιακά με το λιγότερο SPF 30+ και να μην “ντρέπεστε” στο πόσο βάζετε κάθε φορά. Μόνο έτσι θα μειώσετε τις πιθανότητες για ερυθρότητα, ηλιακά εγκαύματα, ρυτίδες, κηλίδες, χαλάρωση του δέρματος και, πάνω από όλα, καρκίνο του δέρματος (μελάνωμα).

Σκεφτείτε ότι τα αντηλιακά με SPF 50 μπλοκάρει το 98% των ηλιακών ακτίνων που φτάνουν στο δέρμα σας και εκείνα με πιο χαμηλό δείκτη προστασίας μπλοκάρουν λιγότερο ποσοστό. Εξίσου σημαντικό είναι να σας προστατεύει και από τις ακτίνες UVA και από τις UVB. Το κάθε είδος ακτίνας προκαλεί διαφορετικούς τύπους βλάβης στο δέρμα. Σε γενικές γραμμές, οι ακτίνες UVB προκαλούν ηλιακά εγκαύματα και οι UVA προκαλούν βαθύτερη, πιο μακροπρόθεσμη βλάβη. Και οι δύο ακτίνες -UVA και UVB- συμβάλλουν στον καρκίνο του δέρματος και γι’ αυτό είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα αντηλιακό που μπορεί να μπλοκάρει και τις δύο.

2. Το πώς εφαρμόζετε το αντηλιακό είναι ακόμα πιο σημαντικό!

Σύμφωνα με τους δερματολόγους και με πολλαπλές επιστημονικές εργασίες και μελέτες, θα πρέπει να βάζετε (σε όλο το σώμα σας) κάθε φορά ποσότητα αντηλιακού που θα χώραγε σε ένα σφηνοπότηρο για κάθε μία ώρα που είστε έξω στον ήλιο (πχ ηλιοθεραπεία). Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν μόνο 1/4 ή το μισό αυτής της συνιστώμενης δοσολογίας, κυρίως για λόγους οικονομίας, αφού τα αντηλιακά μπορεί να είναι αρκετά ακριβά.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το αντηλιακό σας, θα πρέπει να το εφαρμόζετε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν βγείτε έξω και, στη συνέχεια, να επαναλαμβάνετε κάθε μία ώρα και κάθε φορά αφότου μπείτε στην θάλασσα ή/και ιδρώσετε.

3. Δεν έχουν όλα τα αντηλιακά την ίδια μέθοδο προστασίας

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι αντηλιακών στην αγορά: φυσικά (τα οποία αντανακλούν τις ακτίνες μακριά) και τα χημικά (που απορροφούν τις ακτίνες προτού αυτές εισχωρήσουν στο δέρμα σας). Ορισμένες εταιρείες προσφέρουν ακόμη και μια υβριδική έκδοση των δύο.

Σε γενικές γραμμές, τα φυσικά αντηλιακά (εκείνα με οξείδιο του ψευδαργύρου και οξείδιο του τιτανίου στα συστατικά) είναι εκείνα που έχουν την τάση να εμφανίζονται λευκά στο δέρμα. Τα χημικά αντηλιακά, που χρησιμοποιούν οξυβενζόνη και αβοβενζόνη, συνήθως στεγνώνουν στο δέρμα σε μια πιο λεπτή και ξηρή επίστρωση.

4. Δεν υπάρχει επί της ουσίας “αδιάβροχο” αντηλιακό

Όταν αγοράζετε ένα αντηλιακό, η ένδειξη “αδιάβροχο” είναι κάτι σαν αστικός μύθος. Δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε στο ότι το αντηλιακό θα “κολλήσει” στο δέρμα σας ακόμα και αφότου κάνετε βουτιά στην θάλασσα, ή ιδρώσετε. Ο αμερικανικός οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων (FDA) αναφέρει ότι τα αντηλιακά μπορούν να είναι αδιάβροχα μόνο για 80 λεπτά το πολύ μετά την εφαρμογή τους στο δέρμα.

5. Προτιμήστε τα αντηλιακά σε μορφή κρέμας παρά σπρέι

Η ευκολία ενός σπρέι μπορεί να φαίνεται δελεαστική, αλλά η ανομοιογενής εφαρμογή του αντηλιακού είναι σχεδόν σίγουρη. Τα σπρέι αντηλιακά έχουν γίνει δημοφιλή τελευταία, αλλά η σωστή εφαρμογή για την δική σας προστασία έγκειται στο να απλώνετε το υλικό με το χέρι και να το τρίβετε καλά επάνω στο σώμα σας. Επίσης, δεν μπορείτε να υπολογίσετε την ποσότητα που βάζετε κάθε φορά, αν χρησιμοποιείτε σπρέι.

6. Είναι μύθος και τα προϊόντα “για ευαίσθητο δέρμα” για τα παιδιά

Σύμφωνα με δύο εμπειρογνώμονες, τον Perry Romanowski και την Patricia Treadwell (χημικός και δερματολόγος, αντίστοιχα), δεν υπάρχει αντηλιακό για ευαίσθητο δέρμα. Είναι απλά ένας ακόμα όρος του μάρκετινγκ. Ο καθένας μπορεί να ερεθιστεί από διαφορετικά πράγματα. Εάν ένα αντηλιακό σας ενοχλεί στο δέρμα, το πιο πιθανό είναι να ευθύνονται τα αρώματα, ή οι χρωστικές ουσίες σε αυτό.

Όσον αφορά τα παιδιά: Πρώτα απ’ όλα, τα μωρά κάτω των 6 μηνών δεν πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο καθόλου. Δεύτερον, τα αντηλιακά στην αγορά για τα μωρά και τα παιδιά είναι βασικά τα ίδια με όλα τα άλλα αντηλιακά, απλά βγαίνουν σε αρώματα πιο φιλικά προς τα παιδιά.

7. Το πιο ακριβό αντηλιακό δεν σημαίνει ότι είναι και καλύτερο απαραίτητα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα από τη μελέτη του thewirecutter.com είναι ότι ένα ακριβότερο αντηλιακό δεν είναι πιο αποτελεσματικό από ένα πιο φτηνό.

Τα αντηλιακά που είναι πιο ακριβά συνήθως περιέχουν και ακριβά, αλλά άσχετα με την αντίσταση στον ήλιο συστατικά (π.χ. εκχυλίσματα και αρώματα) τα οποία δεν κάνουν επί της ουσίας καμία διαφορά στην αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Πηγή: iatropedia