Παγκράτι: Συντηρητής καταπλακώθηκε από ασανσέρ – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον «Ερυθρό Σταυρό»

Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμου από φρεάτιο ασανσέρ που έπεσε επί της οδού Λαέρτου στο Παγκράτι.

Πρόκειται για συντηρητή ανεκλυστήρων, ηλικίας περίπου 30 ετών που καταπλακώθηκε από το θάλαμο του ασανσέρ.

Ο άνδρας παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του και έχει μεταφέρθεί και νοσηλεύεται στον «Ερυθρό Σταυρό», όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 25, 2020