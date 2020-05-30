search
30.05.2020

Επεισόδια προκαλούν και οι υπέρμαχοι της ανωτερότητας των λευκών, λέει ο κυβερνήτης της Μινεάπολης

Κάποια από τα επεισόδια στη Μινεάπολη οφείλονται σε προβοκατόρικη δράση υπέρμαχων της ανωτερότητας της «λευκής φυλής».

Αυτό υποστηρίζει ο κυβερνήτης της Μινεάπολης, όπου για τέσσερις ημέρες σημειώνονται σφοδρότατες συγκρούσεις με την αστυνομία στους δρόμους, μετά τη δολοφονία του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν πιστεύει ότι υπέρμαχοι της ανωτερότητας των λευκών έχουν έρθει σκόπιμα στην πόλη για να προκαλέσουν καταστροφές, απάντησε ότι, αν και δεν μπορεί να επιβεβαιώσει κατηγορηματικά την πληροφορία, με βάση αυτά που έχει δει ο ίδιος η απάντηση είναι καταφατική.

«Λάδι στη φωτιά» σε κάθε περίπτωση ρίχνει η προβλεπόμενη ανάπτυξη 1.700 στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς στους δρόμους της πόλης, με στόχο τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

