ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 13:59
04.06.2020 10:41

Τι υποστηρίζει μια γυναίκα που ανάγκασε το σκυλί της να γίνει vegan και προτρέπει κι άλλους… (Photos)

Η ίδια αποφάσισε να γίνει vegan και να ακολουθεί αποκλειστικά τη συγκεκριμένη διατροφή. Και δικαίωμά της. Έχει όμως το δικαίωμα να μετατρέψει σε vegan και το σκυλί της;

Ο λόγος για την 26χρονη Ρεβέκα Νάντλερ, από το Μόναχο της Γερμανίας, η οποία έκρινε ότι ήταν για το καλό του ζώου το να αρχίσει να το τρέφει όπως τον εαυτό της: δηλαδή ως χορτοφάγο.

Έτσι, η Ella, η συμπαθέστατη σκυλίτσα, εδώ και δύο χρόνια τρώει ό,τι της φτιάχνει η Νάντλερ, με πιάτα όπως ζυμαρικά ολικής αλέσεως, ρεβίθια με λάδι καρύδας, φακές με γλυκοπατάτα και σπόρους λιναριού, και smoothies φρούτων.

Υποστηρίζει, δε, ότι ο σκύλος της είναι απόλυτα υγιής και λατρεύει τη διατροφή για χορτοφάγους – η οποία όπως λέει της εξοικονομεί και χρήματα- και επιχειρηματολογεί επίσης ότι επειδή η Ella θέλει ποικιλία, της μαγειρεύει κάθε μέρα κάτι διαφορετικό.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η Νάντλερ, η οποία μέσω Instagram προτρέπει όλους να τρέφουν χορτοφαγικά τα σκυλιά τους, η Ella λατρεύει τα smoothies τα οποία της δίνει καθημερινά, για να παίρνει και τις απαραίτητες ποσότητες νερού.

Υποστηρίζει ακόμη ότι έκανε εκτεταμένη έρευνα πριν αλλάξει την Ella σε μια vegan διατροφή και της δίνει ένα συμπλήρωμα πολυβιταμινών για να διασφαλίσει ότι παίρνει τις απαραίτητες. Βεβαιώνει, δε, ότι κάθε χορτοφαγικό γεύμα έχει άφθονη πρωτεΐνη, με πολλά πιάτα με βάση φακές και ρεβίθια. Το αγαπημένο vegan σνακ της Ella είναι τα καρότα, αλλά δεν φαίνεται να είναι οπαδός των φρούτων.

Μια ενδεικτική μέρα της Ella περιλαμβάνει, για παράδειγμα, πρωινό με φακές, καρότα, κολοκυθάκια, γλυκοπατάτα και μερικούς σπόρους λιναριού και βραδινό με ζυμαρικά ολικής άλεσης, με πουρέ ρεβίθια και μπρόκολο και λίγο λάδι καρύδας.

Η Νάντλερ, μάλιστα, μοιράζει και τις συνταγές της στο Instagram, όπου βρίσκει κι άλλους οπαδούς της vegan διατροφής για σκυλιά…

Τα σχόλια δικά σας…

Πηγή: zoon.gr

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

