Ψαρά: Αποτεφρώθηκαν 2.500 στρέμματα

Θαμνώδη έκταση περίπου 2.500 στρεμμάτων κατά μήκος της βορειοδυτικής ακτής των Ψαρών αποτέφρωσε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα astraparis.gr, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, με εξαίρεση μια μικρή εστία, αργά χθες το βράδυ, αρχικά το πεζοπόρο τμήμα και αργότερα με τη βοήθεια και των οχημάτων που μεταφέρθηκαν στο νησί από τη Χίο.

Συνολικά επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα, τα οποία αναμένεται να αποχωρήσουν το μεσημέρι από το νησί. Δύο πυροσβέστες με ένα όχημα θα παραμείνουν για τον κίνδυνο αναζωπύρωσης.