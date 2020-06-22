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22.06.2020 15:36

Φωτιά σε δασική έκταση στο Πόρτο Γερμενό

22.06.2020 15:36
Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στη Βόνιτσα - Στην περιοχή Προφήτης Ηλίας - Media

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε δασική έκταση, ενώ δεν απειλείται ο οικισμός.

Στην περιοχή επιχειρούν 15 οχήματα με 33 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

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