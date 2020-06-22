Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση, ενώ δεν απειλήθηκε κάποιος οικισμός.

Στην περιοχή έσπευσαν 15 οχήματα με 33 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχείρησε και ένα ελικόπτερο.

Σε εξέλιξη #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πόρτο-Γερμενό του δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας. Επιχειρούν 33 #πυροσβέστες, 15 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2020