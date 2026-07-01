Νηνεμία στο ΠΑΣΟΚ: Αγωνία για τα γκάλοπ και την απώλεια της δεύτερης θέσης – Λεκανοπέδιο και μεταγραφές κρίνουν το μέλλον

Η εικόνα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έχει αλλάξει αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες. Το κλίμα έντασης που κυριάρχησε μετά το συνέδριο έχει υποχωρήσει, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών έχουν περιοριστεί και η Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζεται να επιδιώκει μια περίοδο εσωτερικής ηρεμίας. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη σχετική νηνεμία παραμένει έντονη η ανησυχία για τις δημοσκοπήσεις, καθώς η απώλεια της δεύτερης θέσης δημιουργεί νέα δεδομένα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Οι δύο τελευταίες μεγάλες μετρήσεις, της Marc και της Alco, επιβεβαιώνουν τη νέα πραγματικότητα. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα έχει πλέον σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στην τρίτη, καταγράφοντας αισθητά χαμηλότερα ποσοστά από εκείνα που προσδοκούσε πριν από λίγους μήνες. Το εύρημα αυτό προκαλεί προβληματισμό, καθώς δείχνει ότι το κόμμα δυσκολεύεται να διατηρήσει την πολιτική δυναμική που εμφάνιζε μέχρι την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού.

Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η δημοσκοπική εικόνα δεν μπορεί να ανατραπεί μόνο με καλύτερη εσωκομματική λειτουργία. Για τον λόγο αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλάζει σταδιακά το βάρος της πολιτικής του παρουσίας, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου διαπιστώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει σημαντικές απώλειες και δυσκολεύεται να ανακτήσει επιρροή απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στην ΕΛ.Α.Σ. Οι περιοδείες και οι συνεχείς επαφές με φορείς και πολίτες εντάσσονται σε αυτήν ακριβώς τη στρατηγική, καθώς θεωρείται ότι η μάχη της Αττικής θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και τη συνολική εκλογική επίδοση του κόμματος.

Παράλληλα, το επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ επεξεργάζεται σχέδιο πολιτικής και οργανωτικής διεύρυνσης, με στόχο να εκπέμψει μήνυμα ανανέωσης αλλά και κυβερνητικής ετοιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζονται οι συζητήσεις με πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, με ονόματα όπως η Θεοδώρα Τζάκρη, ο Ευάγγελος Αποστολάκης και η Νίνα Κασιμάτη να συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που ακούγονται έντονα στο πολιτικό παρασκήνιο. Στόχος είναι, εφόσον οι συνθήκες ωριμάσουν, να πραγματοποιηθούν κινήσεις που θα ενισχύσουν το πολιτικό αποτύπωμα του κόμματος και θα διευρύνουν την εκλογική του απήχηση.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ επικρατεί η εκτίμηση ότι μια νέα περίοδος εσωστρέφειας θα ήταν καταστροφική. Η ηγεσία επιδιώκει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, να αποφύγει δημόσιες συγκρούσεις και να μεταφέρει το ενδιαφέρον αποκλειστικά στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και στις προγραμματικές της θέσεις. Το γεγονός ότι οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις έχουν περιοριστεί θεωρείται προϋπόθεση ώστε το κόμμα να επιχειρήσει μια δημοσκοπική επανεκκίνηση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποδειχθεί καθοριστικό. Αν οι περιοδείες στην Αττική, οι πιθανές μεταγραφές και η εικόνα ενότητας συνοδευτούν από δημοσκοπική ανάκαμψη, η Χαριλάου Τρικούπη θα μπορεί να υποστηρίξει ότι διαθέτει ακόμη περιθώρια ανατροπής του κλίματος. Αν όμως η ΕΛ.Α.Σ. παγιώσει τη δεύτερη θέση και η απόσταση παραμείνει ή διευρυνθεί, τότε η πίεση προς την ηγεσία θα αυξηθεί αναπόφευκτα και το ερώτημα για τη στρατηγική του κόμματος θα επανέλθει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

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