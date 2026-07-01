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01.07.2026 09:50

Ο Τραμπ στέλνει Ρούμπιο ή Χέγκσεθ στην Αθήνα στις 7 Ιουλίου

01.07.2026 09:50
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Πληροφορίες για ένα σύντομο, ολιγόωρο πέρασμα από την Αθήνας ενός εκ των Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, στις 7 Ιουλίου κατά την μετάβασή τους στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, δημοσιεύουν σήμερα τα ΝΕΑ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως, είτε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είτε ο υπουργός Άμυνας θα σταματήσει στην ελληνική πρωτεύουσα για σύντομες επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες. Ακόμα δεν υπάρχει σαφής εικόνα, αλά σε κάθε περίπτωση οι ελληνικές υπηρεσίες ασφαλείας και οι αρμόδιοι κρατικοί μηχανισμοί έχουν ήδη τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να ενεργοποιήσουν άμεσα τα προβλεπόμενα σχέδια υποδοχής και ασφάλειας, εφόσον δοθεί το τελικό «πράσινο φως».

Θεωρείται πως μια τέτοια επίσκεψη θα είχε ιδιαίτερο πολιτικό και διπλωματικό βάρος, καθώς θα εξέπεμπε μήνυμα ενεργού αμερικανικής παρουσίας και ενδιαφέροντος για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τόσο στον τομέα της ασφάλειας όσο και σε ζητήματα ενέργειας.

Η κίνηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ – καθώς πρόκειται περί εντολής από τον Αμερικανό πρόεδρο προφανώς για μία τέτοια πρωτοβουλία – έρχεται σε μία περίοδο που η Τουρκία δείχνει να βγαίνει ενισχυμένη από τις επαφές με την Ουάσιγκτον, ενδεχομένως αποκομίζοντας στρατηγικά ανταλλάγματα από την αμερικανική πλευρά, στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της προσπάθειας διαχείρισης της εύθραυστης κατάστασης στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ των ΝΕΩΝ, στις ελληνοαμερικανικές επαφές παραμένει ανοικτό και το ενδεχόμενο διεξαγωγής του επόμενου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ στην Αθήνα, πιθανότατα μετά το καλοκαίρι, με τον Σεπτέμβριο να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Στο πλαίσιο αυτού του κύκλου επαφών αναμένεται να προχωρήσουν και οι διαδικασίες για την επικαιροποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της διμερούς στρατηγικής συνεργασίας.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 01.07.2026 11:51
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