Φλόριντα: Αλιγάτορας κατασπάραξε 31χρονη που κολυμπούσε σε ποτάμι (video)

Σοκάρει η θανάσιμη επίθεση που δέχτηκε γυναίκα από αλιγάτορα στη Φλόριντα. Η Μπρίτανι Κλαρκ κολυμπούσε με τον σύντροφό και την καλύτερή της φίλη στον ποταμό Έκονλοκχάτσι το απόγευμα της Κυριακής όταν ένας τεράστιος αλιγάτορας ξαφνικά της όρμησε από το νερό και της δάγκωσε το χέρι κόβοντας το.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και παρά τις απέλπιδες προσπάθειες να σωθεί, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της από το δάγκωμα του αλιγάτορα κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις αρχές της Φλόριντα, το ζευγάρι είχε βγει για πεζοπορία και αποφάσισε να κάνει μια στάση για να κολυμπήσει στα ρηχά νερά, όταν ένας αλιγάτορας μήκους περίπου 3,7 μέτρων πετάχτηκε ξαφνικά από το νερό και επιτέθηκε στην 31χρονη Μπρίτανι Κλαρκ.

«Κάνανε πεζοπορία και απλώς σταμάτησαν για να κολυμπήσουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα, Τσαντ Γουέμπερ, στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

«Τη δάγκωσε και στα δύο χέρια. Ο φίλος της ήταν αυτός που τηλεφώνησε. Προσπαθούσε να την πάρει από το στόμα του αλιγάτορα και στο δρόμο για το νοσοκομείο πέθανε από τα τραύματά της».

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η κλήση στο 911, στην οποία ακούγονται οι αγωνιώδεις εκκλήσεις για βοήθεια, ενώ η 31χρονη αιμορραγούσε ακατάσχετα.

Μία γυναίκα περιγράφει με τρόμο την κατάσταση της τραυματισμένης λέγοντας: «Είναι φρικτό… το ένα της χέρι έχει αποκοπεί εντελώς και το άλλο κρέμεται, μόλις που συγκρατείται».

Λίγες στιγμές αργότερα, ένας άνδρας φωνάζει απελπισμένος στους διασώστες: «Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη, σας παρακαλώ βιαστείτε. Χάνει πάρα πολύ αίμα, πρέπει να σταματήσουμε την αιμορραγία».

Παρά τις προσπάθειες όσων βρίσκονταν στο σημείο και των διασωστών, η νεαρή γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μετά την επίθεση, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν τον αλιγάτορα, τον θανάτωσαν και αφαίρεσαν το κεφάλι του, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στο πλαίσιο της έρευνας.

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