Κιάτο: Σοβαρά επεισόδια μεταξύ Ρομά και αστυνομικών μετά τον θανάσιμο τραυματισμό νεαρού τσιγγάνου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ Ρομά και αστυνομικών βρίσκονται βρίσκονται αυτή την ώρα στις Κρήνες Πελοποννήσου, κοντά στο Κιάτο.

Αιτία στάθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός νεαρού τσιγγάνου, ο οποίος στην προσπάθειά του να διασχίσει τις γραμμές του παρασύρθηκε από συρμό του Προαστιακού

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Φαίνεται πως ο νεαρός, ηλικίας μεταξύ 18 και 20 ετών σύμφωνα με αστυνομικές «πηγές», δεν αντιλήφθηκε τη διέλευση του τραίνου, με συνέπεια ο οδηγός της αμαξοστοιχίας να αιφινιαστεί και να μην προλάβει ν’ αντιδράσει έγκαιρα, με συνέπεια η αμαξοστοιχία να παρασύρει τον άνδρα τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Όμως εκείνη την ώρα περνούσε από το σημείο όπου βρίσκεται ο καταυλισμός των Ρομά ο συρμος του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, με συνέπεια μπροστά στη θέα του παιδιού ο οδηγός της αμαξοστοιχίας να αιφινιαστεί και να μην προλάβει ν’ αντιδράσει έγκαιρα, με συνέπεια η αμαξοστοιχία να παρασύρει το παιδί, τραυματίζοντας το θανάσιμα.

Το γεγονός αυτό είχε συνέπεια να ξεσπάσουν σοβαρά επεισόδια όταν εξοργισμένοι Ρομά προπηλάκισμος τον συρμο πετώντας πέτρες και απειλώντας με λιντσάρισμα τον μηχανοδηγό , τον οποίο θεώρησαν υπεύθυνο για το δυστύχημα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται την ώρα στην περιοχή, ενώ σπεύδουν και διμοιρίες των ΜΑΤ αφού η κατάσταση παραμένει έκρυθμη.