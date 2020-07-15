search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 02:16
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.07.2020 12:32

Άγριο ξύλο σε Mc Donalds – Πελάτης γρονθοκοπεί υπάλληλο επειδή του ζήτησε να φορέσει μάσκα (Video)

15.07.2020 12:32
Άγριο ξύλο σε Mc Donalds – Πελάτης γρονθοκοπεί υπάλληλο επειδή του ζήτησε να φορέσει μάσκα (Video) - Media

 

Το περιστατικό συνέβη σε εστιατόριο του Χονγκ Κογκ της μεγάλης αλυσίδας φαστ φουντ Mc Donalds. Όπως κατέγραψε η κάμερα ένας πελάτης νευρίασε με τον υπάλληλο επειδή εκείνος του ζήτησε να φοράει μάσκα σε κλειστό χώρο, το όρμησε και τον έσπασε στο ξύλο. 
Ο πελάτης σε έξαλλη κατάσταση περνάει μάλιστα και πίσω από τον πάγκο και αρχίζει να ρίχνει γροθιές στον υπάλληλο ο οποίος πάντως διατηρεί την ψυχραιμία του. Ακόμη και όταν ο πελάτης τον χτυπάει τόσο δυνατά που πέφτει πρώτα επάνω σε έναν κάδο σκουπιδιών και στη συνέχεια στο πάτωμα. 
Ο πελάτης αφού συνειδητοποίησε προφανώς ότι είχε άδικο και ότι η πράξη του ήταν αξιόποινη, εξαφανίστηκε μαζί με την παρέα του. Το υλικό από την κάμερα που κατέγραψε το περιστατικό το έχει ήδη η αστυνομία η οποία προσπαθεί να ταυτοποιήσει το δράστη.  
 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 01:51
mylonakis vouli 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Το κρίσιμο «παράθυρο» των 10 ημερών

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Χειροπέδες σε 14χρονο που κουβάλησε ρουκέτα μαζί του στο σχολείο

Varkiza
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για πατέρα και γιο στη Βάρκιζα: Καταπλακώθηκαν από χώματα ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία 

1 / 3