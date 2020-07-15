Άγριο ξύλο σε Mc Donalds – Πελάτης γρονθοκοπεί υπάλληλο επειδή του ζήτησε να φορέσει μάσκα (Video)

Το περιστατικό συνέβη σε εστιατόριο του Χονγκ Κογκ της μεγάλης αλυσίδας φαστ φουντ Mc Donalds. Όπως κατέγραψε η κάμερα ένας πελάτης νευρίασε με τον υπάλληλο επειδή εκείνος του ζήτησε να φοράει μάσκα σε κλειστό χώρο, το όρμησε και τον έσπασε στο ξύλο.

Ο πελάτης σε έξαλλη κατάσταση περνάει μάλιστα και πίσω από τον πάγκο και αρχίζει να ρίχνει γροθιές στον υπάλληλο ο οποίος πάντως διατηρεί την ψυχραιμία του. Ακόμη και όταν ο πελάτης τον χτυπάει τόσο δυνατά που πέφτει πρώτα επάνω σε έναν κάδο σκουπιδιών και στη συνέχεια στο πάτωμα.

Ο πελάτης αφού συνειδητοποίησε προφανώς ότι είχε άδικο και ότι η πράξη του ήταν αξιόποινη, εξαφανίστηκε μαζί με την παρέα του. Το υλικό από την κάμερα που κατέγραψε το περιστατικό το έχει ήδη η αστυνομία η οποία προσπαθεί να ταυτοποιήσει το δράστη.



