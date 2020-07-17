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Το απίστευτο περιστατικό έγινε το πρωί στον κεντρικό παραλιακό δρόμο των Καμένων Βούρλων όπου το απορριμματοφόρο έκανε αποκομιδή σκουπιδιών.

Σύμφωνα με τα όσα είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο LamiaReport μια μεγάλη σφήκα τσίμπησε τον οδηγό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα την ώρα που ο οδηγός άρχισε να λέει στο συνοδηγό του ότι δεν αισθάνεται καλά, λιποθύμησε.

Το απορριμματοφόρο ακυβέρνητο αφου χτύπησε τέσσερα αυτοκίνητα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και σταματησε σε ένα δέντρο. Από καθαρή τύχη δεν παρασύρθηκε κάποιος πεζός ή κάποιος εργαζόμενος της καθαριότητας.

Στο σημείο υπήρξε πανικός αφού όταν έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο οδηγός δεν είχε τις αισθήσεις και οι συνάδελφοι του φοβήθηκαν για τα χειρότερα. Οι Εκαβίτες έδωσαν αμέσως σήμα για ετοιμότητα σε αλλεργικό σοκ στο ΚΥ Καμένων Βούρλων και μέσα σε ελάχιστα λεπτά μετέφεραν τον αναίσθητο οδηγό στο Κέντρο Υγείας.

Ευτυχώς σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός, ηλικίας περίπου 50 ετών, μετά την ένεση που του έκαναν οι γιατροί άρχισε να συνέρχεται.

«Όπως μου είπαν οι άλλοι εργαζόμενοι αρχικά δεν είχε σημάδια ζωής. Από το σημείο τον πήραν αναίσθητο. Ενα μεγάλο ευχαριστώ στους διασώστες του ΕΚΑΒ για τον συντονισμό και φυσικά στους γιατρούς του ΚΥ Καμένων Βούρλων. Το ΚΥ Καμένων Βούρλων μόλις άνοιξε έσωσε μια ζωή γιατί αμφιβάλλω εάν αυτό το περιστατικό θα έφτανε αισίως στη Λαμία…», είπε στο LamiaReport ο πρόεδρος της κοινότητας Καμένων Βούρλων Δημήτρης Καραμανώλης.