Μεγάλος σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Παπούα-Νέα Γουινέα – Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της ανατολικής Παπούας Νέας Γουινέας και εκδόθηκε προειδοποίηση από τις τοπικές αρχές πως υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί επικίνδυνο τσουνάμι.

Προειδοποίηση για «επικίνδυνα» θαλάσσια σεισμικά κύματα εξέδωσε επίσης το αμερικανικό Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το γεωδυναμικό ινστιτούτο των ΗΠΑ, το USGS, εκτίμησε νωρίτερα ότι η δόνηση ήταν ακόμη πιο ισχυρή, ότι είχε μέγεθος 7,3 βαθμών. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περί τα 18 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της μικρής πόλης Γουάου, στην Παπούα Νέα Γουινέα, και το εστιακό βάθος ήταν 85,2 χιλιόμετρα, κατά το USGS. Η δόνηση καταγράφηκε στις 12:50 τοπική ώρα (05:50 ώρα Ελλάδας), κατά την ίδια πηγή.

Το επίκεντρο της ισχυρής σεισμικής δόνησης απέχει αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Πορτ Μόρεσμπι (βορειοανατολικά).