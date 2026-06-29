Λευκάδα: Στο ΚΑΤ μεταφέρεται η 50χρονη που τραυματίστηκε από βράχο, κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της

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Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρεται 50χρονη Ελληνοβρετανίδα η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Λευκάδα.
Η 50χρονη έκανε πεζοπορία στους καταρράκτες στο Νυδρί, όταν αποκολλήθηκε βράχος και τη χτύπησε στο κεφάλι.
Η καυάσταση της υγείας της είναι πολύ κρίσιμη κατάσταση. Να σημειωθεί ότι η Μονάδα των Ιωαννίνων είναι κλειστή για τις καθιερωμένες εργασίες φροντίδας της.
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