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29.06.2026 23:24

Λευκάδα: Στο ΚΑΤ μεταφέρεται η 50χρονη που τραυματίστηκε από βράχο, κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της

29.06.2026 23:24
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αρχείου Eurokinissi

 Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρεται 50χρονη Ελληνοβρετανίδα η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Λευκάδα.

Η 50χρονη έκανε πεζοπορία στους καταρράκτες στο Νυδρί, όταν αποκολλήθηκε βράχος και τη χτύπησε στο κεφάλι. 

Η καυάσταση της υγείας της είναι πολύ κρίσιμη κατάσταση. Να σημειωθεί ότι η Μονάδα των Ιωαννίνων είναι κλειστή για τις καθιερωμένες εργασίες φροντίδας της.

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