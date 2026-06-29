Λευκάδα: Στο ΚΑΤ μεταφέρεται η 50χρονη που τραυματίστηκε από βράχο, κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ μεταφέρεται 50χρονη Ελληνοβρετανίδα η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Λευκάδα.

Η 50χρονη έκανε πεζοπορία στους καταρράκτες στο Νυδρί, όταν αποκολλήθηκε βράχος και τη χτύπησε στο κεφάλι.

Η καυάσταση της υγείας της είναι πολύ κρίσιμη κατάσταση. Να σημειωθεί ότι η Μονάδα των Ιωαννίνων είναι κλειστή για τις καθιερωμένες εργασίες φροντίδας της.

Διαβάστε επίσης

Υποψήφια βουλευτής με κόμμα της αντιπολίτευσης ήταν η 57χρονη που συνελήφθη για εμπρησμό στην Κορινθία – Βίντεο ντοκουμέντο

Καλλιθέα: «Φώναζα ότι είχε μαχαίρι» – Προφυλακιστέος ο δράστης και άλλοι δύο κατηγορούμενοι

«Πιστεύω ότι ήταν ιατρικό λάθος»: Δικαίωση ζητά ο σύζυγος της 35χρονης από τη Λιβαδειά που πέθανε μετά τη γέννα (Video)