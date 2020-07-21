Kεφαλονιά: Ζητούν από την μοναδική αναισθησιολόγο εργασία… 24 ώρες το 24ωρο σερί για 1 μήνα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Από την περιπέτεια της καραντίνας και τις κινητοποιήσεις των γιατρών και νοσηλευτών που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον κορωνοϊό, κάποιοι κράτησαν τα χειροκροτήματα υπουργών και στελεχών του κυβερνώντος κόμματος από τα… μπαλκόνια τους. Αλλά το θέμα των προσλήψεων πολή γρήγορα ξεχάστηκε. Κι ας καταγγέλλει κάθε τόσο η ΟΕΝΓΕ ότι δεν έγιναν οι απαιτούμενες προσλήψεις πόσω μάλλον αυτές να ήταν μόνιμες και όχι με… μπλοκάκι ή για 1-2 χρόνια, όπως προώθησε η κυβέρνηση.

Σήμερα αίσθηση προκαλεί νέα καταγγελία της ΟΕΝΓΕ πως ο διοικητής του νοσοκομείου Κεφαλονιάς απαιτεί από την μοναδική αναισθησιολόγο του νοσοκομείου να δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο για 30 συνεχόμενες μέρες το μήνα!

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, ο διοικητής «με έγγραφό του προς τη συνάδελφο ισχυρίζεται ότι αν η συνάδελφος αρνηθεί να εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο για 30 συνεχόμενες μέρες το μήνα, είναι ανήθικο εκ μέρους της και “τυχόν λανθασμένη αντιμετώπιση περιστατικού θα είναι δική της υπαιτιότητα”. Μάλιστα “προτρέπει” τη συνάδελφο να εφαρμόσει την ισχύουσα νομοθεσία».

«Ποιες ακριβώς διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας προβλέπουν ότι η συνάδελφος είναι υποχρεωμένη να δεχτεί να κάνει αυτό που της ζητάει; Τον προκαλούμε να μας πει πού το είδε γραμμένο ότι είναι “υποχρεωμένος” η μία και μοναδική αναισθησιολόγος να εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο για 30 συνεχόμενες μέρες το μήνα, μέχρι να φιλοτιμηθεί η κυβέρνηση να προσλάβει γιατρούς; Γνωρίζει ή δε γνωρίζει ότι αν η συνάδελφος πραγματοποιεί εφημερίες ετοιμότητας καθημερινά τότε, μετά τις 20 του μήνα, η αποζημίωση των εφημεριών θα έχει υπερβεί το μισθό της και σύμφωνα με το νόμο δεν πρόκειται να πληρωθεί το σύνολο των εφημεριών;», σημειώνει μεταξύ άλλων η ΟΕΝΓΕ.

Προσθέτει ακόμα ότι «είναι πρόκληση να λένε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είμαστε ανήθικοι επειδή αρνούμαστε να εφημερεύουμε non stop χωρίς ξεκούραση και να θέσουμε σε κίνδυνο τους ασθενείς. Ανήθικη είναι η πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που αντιμετωπίζει την υγεία του λαού σαν κόστος και πανάκριβο εμπόρευμα για να θησαυρίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Δική τους υπαιτιότητα είναι το γεγονός ότι ένα ολόκληρο νοσοκομείο στηρίζεται σε μία και μοναδική αναισθησιολόγο. Δική τους υπαιτιότητα είναι που οι δημόσιες μονάδες Υγείας στενάζουν κάτω από το βάρος των ελλείψεων σε προσωπικό. Δική τους υπαιτιότητα είναι που αντί να αξιοποιήσουν τον χρόνο που κερδήθηκε την περίοδο της πανδημίας και να στελεχώσουν τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, έκαναν ελάχιστες προσλήψεις συμβασιούχων που μόλις φτάνουν για να αναπληρώσουν τα κενά λόγω των συνταξιοδοτήσεων και των απολύσεων των συμβασιούχων. Δική τους υπαιτιότητα είναι η προσπάθειά τους να καλύψουν τα κενά με την εντατικοποίηση και την εξουθένωση των υγειονομικών, με μπαλώματα και μετακινήσεις προσωπικού. Είναι αποκαλυπτική η πρόσφατη τροπολογία της κυβέρνησης που μετακινεί προσωπικό από τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας που ήδη βρίσκονται στο “κόκκινο” για να στελεχώσουν τις μονάδες που θα πραγματοποιούν τους ελέγχους για κορονοϊό στις πύλες εισόδου της χώρας.

Δεν τους επιτρέπουμε να μας κουνάνε το δάκτυλο. Οι εκβιασμοί τους θα πέσουν στο κενό».

Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί:

– Ο διοικητής να αποσύρει το απαράδεκτο και έκνομο έγγραφό του.

– Να γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την επαρκή στελέχωση του Αναισθησιολογικού Τμήματος με μόνιμο ιατρικό προσωπικό.

– Να στελεχωθεί άμεσα το Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.