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22.07.2020 05:40

Τηγανητές πατάτες: Πότε διπλασιάζουν τον κίνδυνο θανάτου

22.07.2020 05:40
Τηγανητές πατάτες: Πότε διπλασιάζουν τον κίνδυνο θανάτου - Media

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Όλοι ξέρουμε ότι οι τηγανητές πατάτες δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την υγεία μας, αλλά μια ιδιαίτερη μελέτη μας δίνει το… τελειωτικό χτύπημα όσον αφορά την κατανάλωση αυτού του τόσο αγαπημένου συνοδευτικού σε πολλά πιάτα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, όσοι τρώνε τηγανητές πατάτες πάνω από δύο φορές την εβδομάδα διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο θανάτου!

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2017 στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό American Journal of Clinical Nutrition, εξέτασε την κατανάλωση τηγανητής πατάτας σε 4.400 συμεμτέχοντες ηλικίας 45-79 ετών σε βάθος 8ετίας. Μέχρι το τέλος της μελέτης, είχαν πεθάνει 236 από αυτούς τους συμμετέχοντες.

Μετά την προσαρμογή των δεδομένων για να ληφθούν υπόψη διάφοροι άλλοι παράγοντες θανάτου, η κατανάλωση πατάτας συνολικά (ακόμα και σε μεγάλες ποσότητες) δεν αύξησε τον κίνδυνο θανάτου κανενός ατόμου.

Αλλά όταν οι ερευνητές εξέτασαν πιο προσεκτικά το είδος πατάτας που έτρωγαν οι συμμετέχοντες, διαπίστωσαν ότι εκείνοι που έτρωγαν πολλές τηγανητές πατάτες τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα διέτρεχαν υπερδιπλάσιο κίνδυνο θανάτου!

Η κατανάλωση μη-τηγανισμένων πατατών, όπως η πατατοσαλάτα, οι βραστές και οι πατάτες φούρνου, δεν συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο θανάτου.

Οι μη-τηγανισμένες πατάτες είναι μια σχετικά υγιεινή τροφή επειδή περιέχουν μια καλή ποσότητα ινών, βιταμινών και μικροθρεπτικών συστατικών, γράφουν οι συγγραφείς της μελέτης. Όλα αυτά “θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τις επιζήμιες επιδράσεις του υψηλού γλυκαιμικού τους δείκτη”. Οι τηγανισμένες πατάτες, ωστόσο, έχουν συνήθως πολλά λιπαρά και πρόσθετο αλάτι.

Η έρευνα έδειξε απλά μια σχέση μεταξύ της κατανάλωσης σε τηγανητές πατάτες και του κινδύνου θανάτου, αλλά όχι μια άμεση σχέση αιτίας-αποτελέσματος. Ως εκ τούτου, απαιτείται περισσότερη έρευνα με μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων για να διερευνηθεί ο ακριβής σύνδεσμος, προτού οι επιστήμονες πουν με βεβαιότητα ότι η υπερκατανάλωση σε τηγανητές πατάτες συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο θανάτου.

Το αμερικανικό Κέντρο Κανονισμών και Προώθησης Διατροφής προτείνει 3-5 μερίδες λαχανικών ανά ημέρα. Αν και τα αμυλούχα λαχανικά, όπως οι πατάτες, συνυπολογίζονται για το στόχο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν να επιλέγει κανείς λαχανικά που έχουν μαγειρευτεί με τρόπο, ο οποίος κρατάει χαμηλά την περιεκτικότητά τους σε λιπαρά, όπως συμβαίνει με τα τηγανισμένα λαχανικά.

Πηγή: iatropedia

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