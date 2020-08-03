search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 02:51
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.08.2020 19:06

Ο Τραμπ απειλεί με μηνύσεις επειδή στη Νεβάδα οι εκλογές θα διεξαχθούν μέσω επιστολικής ψήφου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα σύρει την Πολιτεία της Νεβάδας στα δικαστήρια, επειδή οι Δημοκρατικοί που ελέγχουν το τοπικό Κογκρέσο ενέκριναν έναν νόμο με βάση τον οποίο θα σταλούν ταχυδρομικώς ψηφοδέλτια σε όλους τους ψηφοφόρους ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, λόγω της πανδημίας.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει ισχυριστεί, χωρίς όμως να παράσχει αποδείξεις, ότι η επιστολική ψήφος θα οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη νοθεία, έγραψε σήμερα στο Twitter ότι ο νόμος που εγκρίθηκε την Κυριακή είναι «ένα παράνομο, νυχτερινό πραξικόπημα».

«Χρησιμοποιούν την Covid για να κλέψουν την Πολιτεία. Θα τα πούμε στα Δικαστήρια», πρόσθεσε.

Εάν ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, ο Στιβ Σίσολακ, επικυρώσει τον νόμο –όπως αναμένεται ότι θα κάνει– η Νεβάδα θα γίνει η έβδομη Πολιτεία που στέλνει ψηφοδέλτια σε όλους τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Η Γιούτα, το Κολοράντο, η Χαβάη, το Όρεγκον και η Ουάσινγκτον ήδη διεξάγουν τις εκλογές αποκλειστικά με επιστολικές ψήφους ενώ η Καλιφόρνια και το Βερμόντ αποφάσισαν να το κάνουν φέτος, λόγω της πανδημίας. Οι περισσότερες Πολιτείες επιδιώκουν να διευρύνουν αυτό το σύστημα ώστε να μην προκληθεί συνωστισμός στα εκλογικά τμήματα την ημέρα των εκλογών.

Μια εκπρόσωπος του προεκλογικού επιτελείου του Τραμπ δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα να σχολιάσει αυτήν την απειλή.

Οι εκλογολόγοι επισημαίνει ότι η νοθεία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων και περιστατικών με επιστολές ψήφους, είναι εξαιρετικά σπάνια στις ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα αναβάλει τις εκλογές, αν και δεν έχει την εξουσία για να το κάνει.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3