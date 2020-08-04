04.08.2020 12:54

Κορωνοϊός: «Σάρωμα» σε beach bar και νυχτερινά κέντρα στα νησιά

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στα νησιά από τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του ιού. Οι Αρχές επικεντρώνονται στα νησιά που έχουν εμφανιστεί φαινόμενα συνωστισμού από διοργανώσεις πάρτι σε καλοκαιρινά μαγαζιά, ή πριβέ πάρτι σε βίλες.
 
Από τους τελευταίους ελέγχους, προκύπτει η αναστολή λειτουργίας δύο καταστημάτων σε Ίο και Σύρο για 15 μέρες και υψηλό χρηματικό πρόστιμο. Αναλυτικά από τον έλεγχο στα νησιά προκύπτουν τα παρακάτω:
 
Μύκονος: 22 χωρίς παράβαση
 
Παρος: 16 χωρίς παράβαση
 
Σαντορίνη: 15 χωρίς παράβαση
 
Ιός: αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα για 15μερες κ 3.000€
 
Σύρος: αναστολή λειτουργίας σε δυο καταστήματα για 15μερες κ 2.000€ χρηματικό πρόστιμο.
 
346 πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και μη τήρηση απόστασης
 
Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
 
Στο πλαίσιο αυτό χθες, Δευτέρα 3 Αυγούστου, βεβαιώθηκαν σε όλη την επικράτεια οι ακόλουθες παραβάσεις:
 
-346 για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα (150 ευρώ), ως ακολούθως:
 
– 91 στην Αττική,
 
– 45 στην Κεντρική Μακεδονία,
 
– 38 στη Θεσσαλονίκη,
 
– 28 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
 
– 27 στη Θεσσαλία,
 
– 23 στην Κρήτη,
 
– 22 στην Ήπειρο,
 
– 18 στη Στερεά Ελλάδα,
 
– 16 στη Δυτική Ελλάδα,
 
– 11 στο Νότιο Αιγαίο,
 
– 9 στην Πελοπόννησο,
 
– 9 στα Ιόνια Νησιά,
 
– 7 στο Βόρειο Αιγαίο και
 
– 2 στη Δυτική Μακεδονία.
