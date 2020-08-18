ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 16:34
18.08.2020 16:30

Έξι αποτελεσματικοί τρόποι για να κόψετε τη ζάχαρη

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης κάνει κακό στην υγεία.

Η ζάχαρη αναγκάζει τα κύτταρα να υποστούν περίπλοκες βιοχημικές διεργασίες, οι οποίες συνεπάγονται μυϊκούς πόνους, δυσκαμψία των αρθρώσεων και πρήξιμο.

Η υπερβολική πρόσληψη ζάχαρης αυξάνει επίσης τα επίπεδα φλεγμονής, τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, αρθρίτιδας και ορισμένων τύπων καρκίνου.

Δείτε 6 αποτελεσματικούς τρόπους για να μειώσετε την πρόσληψη ζάχαρης:

Αυξήστε την πρόσληψη καλών λιπαρών, όπως είναι το φυσικοβούτυρο, το ταχίνι, το αβοκάντο, τα λιπαρά ψάρια και οι ξηροί καρποί, που ωφελούν την σωματική και πνευματική υγεία.

Κοιμηθείτε: Η κούραση και η έλλειψη ύπνου αυξάνουν την επιθυμία για κατανάλωση τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες και ζάχαρη.

Αντισταθείτε στις λιγούρες για ζάχαρη, καταναλώνοντας πικρές γεύσεις: Η κατανάλωση πικρών λαχανικών και βοτάνων, όπως είναι το κέιλ ή η πικραλίδα, συμβάλλουν στην διατήρηση των επιπέδων σακχάρου και γλυκόζης στο αίμα.

Αυξήστε την πρόσληψη νερού: Η μη επαρκής πρόσληψη νερού, αφυδατώνει τον οργανισμό και σας κάνει περισσότερο επιρρεπείς στο να καταναλώσετε προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη.

Μυρίστε αρωματικά έλαια: Έρευνα του Wheeling Jesuit University επισημαίνει ότι η μυρωδιά μέντας κάθε δύο ώρες για πέντε ημέρες, περιορίζει την πρόληψη θερμίδων και ζάχαρης.

Ξεκινήστε γυμναστική: Η σωματική δραστηριότητα συμβάλλει στην ισορρόπηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, χαλαρώνει τους μυς, μειώνει την επιθυμία για ζάχαρη και βελτιώνει τη διάθεση.

Πηγή: onmed.gr

