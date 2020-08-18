Έξι αποτελεσματικοί τρόποι για να κόψετε τη ζάχαρη

Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης κάνει κακό στην υγεία.
Η ζάχαρη αναγκάζει τα κύτταρα να υποστούν περίπλοκες βιοχημικές διεργασίες, οι οποίες συνεπάγονται μυϊκούς πόνους, δυσκαμψία των αρθρώσεων και πρήξιμο.
Η υπερβολική πρόσληψη ζάχαρης αυξάνει επίσης τα επίπεδα φλεγμονής, τον κίνδυνο καρδιακής νόσου, αρθρίτιδας και ορισμένων τύπων καρκίνου.
Δείτε 6 αποτελεσματικούς τρόπους για να μειώσετε την πρόσληψη ζάχαρης:
Αυξήστε την πρόσληψη καλών λιπαρών, όπως είναι το φυσικοβούτυρο, το ταχίνι, το αβοκάντο, τα λιπαρά ψάρια και οι ξηροί καρποί, που ωφελούν την σωματική και πνευματική υγεία.
Κοιμηθείτε: Η κούραση και η έλλειψη ύπνου αυξάνουν την επιθυμία για κατανάλωση τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες και ζάχαρη.
Αντισταθείτε στις λιγούρες για ζάχαρη, καταναλώνοντας πικρές γεύσεις: Η κατανάλωση πικρών λαχανικών και βοτάνων, όπως είναι το κέιλ ή η πικραλίδα, συμβάλλουν στην διατήρηση των επιπέδων σακχάρου και γλυκόζης στο αίμα.
Αυξήστε την πρόσληψη νερού: Η μη επαρκής πρόσληψη νερού, αφυδατώνει τον οργανισμό και σας κάνει περισσότερο επιρρεπείς στο να καταναλώσετε προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη.
Μυρίστε αρωματικά έλαια: Έρευνα του Wheeling Jesuit University επισημαίνει ότι η μυρωδιά μέντας κάθε δύο ώρες για πέντε ημέρες, περιορίζει την πρόληψη θερμίδων και ζάχαρης.
Ξεκινήστε γυμναστική: Η σωματική δραστηριότητα συμβάλλει στην ισορρόπηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, χαλαρώνει τους μυς, μειώνει την επιθυμία για ζάχαρη και βελτιώνει τη διάθεση.
Πηγή: onmed.gr
