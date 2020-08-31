ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 16:03
31.08.2020 20:00

Τα έκτακτα μέτρα μετά τα κρούσματα σε Βύρωνα και Μοσχάτο 

31.08.2020 20:00
Τα έκτακτα μέτρα μετά τα κρούσματα σε Βύρωνα και Μοσχάτο  - Media

 

Από τις 21.00 απόψε, και για 14 ημέρες, έως 14-09-2020 και ώρα 21.00, θα ισχύσει η καραντίνα στην δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Βύρωνα Αττικής, όπου διαπιστώθηκαν τα 28 κρούσματα κορωνοϊόυ, μετά από ελέγχους των κλιμακίων του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

Το καθεστώς περιοριστικών μέτρων τέθηκε με εντολή του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, και απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, «για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVID-19».

Σύμφωνα με την απόφαση:

• Αναστέλλεται η δυνατότητα εισόδου και εξόδου στην ανωτέρω δομή φιλοξενίας, εξαιρουμένου του προσωπικού της μονάδας, το οποίο μπορεί να εναλλάσσεται κάθε 48 ώρες.

• Η τροφοδοσία και η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) στην ανωτέρω δομή φιλοξενίας, θα γίνεται από τους προμηθευτές, χωρίς δυνατότητα εισόδου τους σε αυτή, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

Ανάλογα μέτρα αποφασίστηκαν για την μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που βρίσκεται στο Μοσχάτο Αττικής, μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σήμερα. Ειδικότερα:

• Αναστέλλεται η δυνατότητα εισόδου και εξόδου στην ανωτέρω μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, εξαιρουμένου του προσωπικού της μονάδας.

• Η τροφοδοσία και η παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.), θα γίνεται από τους προμηθευτές, χωρίς δυνατότητα εισόδου τους σε αυτό, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής.

Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν από 31-08-2020 και ώρα 18.00 και έως την έκδοση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στους φιλοξενούμενους και στο προσωπικό της μονάδας.

Η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει την επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων αυτών.

