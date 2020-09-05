Ηλίας Παπαγεωργόπουλος: Ο ναυαγοσώστης που κινδύνεψε για να σώσει λουόμενο στον Μύρτο (Video)

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Από την Πάτρα είναι ο ναυαγοσώστης που μπήκε στη θάλασσα του Μύρτου Κεφαλονιάς το βράδυ της Παρασκευής για λουόμενο που δεν μπορούσε να βγει ξανά στην στεριά με αποτέλεσμα ο ναυαγοσώστης της παραλίας να πέσει στο νερό για να τον σώσει. Λόγω, όμως, των κυμάτων ούτε ο ίδιος κατάφερε να επιστρέψει στην παραλία.

Ο Ηλίας Παπαγεωργόπουλος, χωρίς δεύτερη σκέψη πέφτει μέσα. Ήθελε να φτάσει στον νεαρό για να μπορεί να τον ηρεμήσει. Δυστυχώς η μανία της θάλασσας δεν επέτρεψε στον Ηλία, να τον φέρει στην ακτή. Παρά εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, προσπάθησε να τον ηρεμήσει, μιλώντας του συνέχεια. Μάλιστα κάποια στιγμή η κουβέντα ήρθε και στα ποδοσφαιρικά.

Μέχρι που μετά από τέσσερις περίπου ώρες, ένα ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, έφτασε από τον Πειραιά στον Μύρτο και έσωσε τους δύο άνδρες.

Τόσο ο λουόμενος όσο και ο ναυαγοσώστης μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κεφαλονίας.

“Συγχαρητήρια στον Ναυαγοσώστη μας Ηλίας Παπαγεωργόπουλος που αποτελεί εξαίρετη πράξη αλληλεγγύης και υψηλής αίσθησης καθήκοντος , καθώς και σε όλη την ομάδα μας που από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες είχαμε μετά το πέρας της 7ωρης επιχείρησης αίσιο τέλος” αναφέρει η διεύθυνση της marinerescue patras.

Πηγή: patrasevent.gr