Κρητή: Παραλίγο τραγωδία – Ναυαγοσώστες έσωσαν 6χρονο παιδάκι

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Παραλίγο τραγωδία στη Σταλίδα όταν 6χρονο παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, στην παραλία Φοίνικα.

Το παιδί -παρά την κόκκινη σημαία στην ακτή -κολυμπούσε και κάποια στιγμή ξεκίνησε να φωνάζει βοήθεια καθώς δεν μπορούσε να κρατηθεί στην επιφάνεια και άρχισε να πίνει νερό.

Το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό από τους ναυαγοσώστες Μάνο Πατεράκη και Νίκο Τζιράκη. Ο πρώτος, με τη βοήθεια της τορπίλης, πλησίασε το παιδί άμεσα και ο δεύτερος βοήθησε στη διάσωση. Έτσι κατάφεραν να βγάλουν στην ακτή το 6χρονο παιδί σώο.

Αμέσως δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί το οποίο είχε τις αισθήσεις του αλλά ήταν καταβεβλημένο. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Λιμενικό.

Πηγή: cretalive.gr