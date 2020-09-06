Κρητή: Παραλίγο τραγωδία – Ναυαγοσώστες έσωσαν 6χρονο παιδάκι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Παραλίγο τραγωδία στη Σταλίδα όταν 6χρονο παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, στην παραλία Φοίνικα.
Το παιδί -παρά την κόκκινη σημαία στην ακτή -κολυμπούσε και κάποια στιγμή ξεκίνησε να φωνάζει βοήθεια καθώς δεν μπορούσε να κρατηθεί στην επιφάνεια και άρχισε να πίνει νερό.
Το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό από τους ναυαγοσώστες Μάνο Πατεράκη και Νίκο Τζιράκη. Ο πρώτος, με τη βοήθεια της τορπίλης, πλησίασε το παιδί άμεσα και ο δεύτερος βοήθησε στη διάσωση. Έτσι κατάφεραν να βγάλουν στην ακτή το 6χρονο παιδί σώο.
Αμέσως δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί το οποίο είχε τις αισθήσεις του αλλά ήταν καταβεβλημένο. Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Λιμενικό.
Πηγή: cretalive.gr
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.