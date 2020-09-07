Το μέλλον θα έχει… λέιζερ: Τα σχέδια των ΗΠΑ για το μαχητικό 6ης γενιάς

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Μπορεί το μαχητικό 5ης γενιάς των ΗΠΑ, το περίφημο F-35, να βρίσκεται σε σταδιακή ανάπτυξη στις μονάδες του, ήδη στις ΗΠΑ κάποιοι ήδη σχεδιάζουν το μέλλον και αυτό ενδεχομένως θα περιλαμβάνει και όπλα λέιζερ.

Είναι ήδη γνωστό ότι οι ΗΠΑ -και όχι μόνο- έχουν μπει στη φάση του σχεδιασμού του μαχητικού 6ης γενιάς, ήτοι του πολεμικού αεροσκάφους που υπολογίζεται ότι θα μπει σε… υπηρεσία κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 2030.

Φυσικά, ακόμα το σχέδιο βρίσκεται στη φάση του καθορισμού των χαρακτηριστικών και παραμέτρων που το αεροσκάφος αυτό θα έχει, ωστόσο, μια πληροφορία έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει το National Interest , η Lockheed Martin αναπτύσσει ένα όπλο λέιζερ το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει τόσο μικρό μέγεθος που θα μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα μαχητικό αεροσκάφος, αφού πρώτα δοκιμαστεί σε καταδρομικό κλάσεως Arleigh Burke.

Το σύστημα αυτό ονομάζεται HELIOS (High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler and Surveillance) και βρίσκεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στον πυρήνα της δουλειάς της εταιρείας όσον αφορά στον τομέα του ηλεκτρονικού πολέμου.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο προφανώς αλλάζει πολλά δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα μαχητικά αεροσκάφη, καθώς ένα όπλο λέιζερ θα παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια και θα ελαφρύνει το αεροσκάφος από πυραύλους και άλλα συμβατικά όπλα.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, το μέλλον αυτό ίσως αργήσει αρκετά να μετατραπεί σε πραγματικότητα, καθώς τόσο η αεροπορία όσο και το ναυτικό μπορεί να σκέφτονται για το μαχητικό 6ης γενιάς, αλλά για την ώρα… απλώς σκέφτονται.

Παράλληλα, και τα δύο σώματα εξετάζουν μια πιο ολιστική προσέγγιση στο νέο αεροσκάφος -γίνεται λόγος για «οικογένεια συστημάτων»- και δεν περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στο αεροσκάφος αυτό καθαυτό, όπως έγινε στο παρελθόν.

Επίσης, ακόμα δεν γίνεται καν κουβέντα για πιθανή αντικατάσταση άλλων αεροσκαφών, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από τον προϋπολογισμό που θα διατεθεί για τα νέα πλάνα.