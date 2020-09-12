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Δεν θα δούμε τελικά το «Βινύλιο» του Αντώνη Κανάκη και των συνεργατών του στη δημόσια τηλεόραση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Έλα, Χαμογέλα» του OPEN, αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ έχει ρίξει όλο της το βάρος στη μυθοπλασία, έχοντας επενδύσει 8 εκατομμύρια στις παραγωγές τηλεοπτικών σειρών και άρα το budget αυτή τη στιγμή δεν σηκώνει άλλα ανοίγματα.
Παράλληλα, οι χρηματικές υποχρεώσεις της ΕΡΤ για τις αθλητικές μεταδώσεις καθιστούν δύσκολο το να καλυφθούν οι απαιτήσεις του Αντώνη Κανάκη.
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