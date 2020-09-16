Βρέθηκε το παλαιότερο σπέρμα- Έχει ηλικία 100 εκατομμύρια χρόνια – Σε ποιον ανήκει;

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι επιστήμονες έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Σε ένα καρκινοειδές, σαν όστρακο το οποίο είχε παγιφευτεί μέσα σε κεχριμπάρι και διατηρήθηκε ανέπαφο για εκατομμύρια χρόνια εντόπισαν ίχνη σπέρματος. Πρόκειται για το παλαιότερο σπέρμα που έχει βρεθεί ποτέ και η ηλικία του αγγίζει τα 100 εκατομμύρια χρόνια.

Το όστρακο που ανήκει στο είδος Myanmarcypris hui βρέθηκε σε παραλία της Μιανμάρ και όπως λένε οι ειδικοί η επιστημονική μελέτη του θα φωτίσει την εξέλιξη του σπέρματος στο πέρασμα των αιώνων και των χιλιετιών.

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Και εάν αναρωτιέστε πως το καρκινοειδές αυτό βρέθηκε τυλιγμένο μέσα σε κεχριμάρι για να διατηρηθεί τόσα χρόνια, οι επιστήμονες βρήκαν την απάντηση. Στην παραλία που βρέθηκε γύρω γύρω υπάρχουν δέντρα που ο φλοιός τους παράγει ρητίνη η οποία πέφτει στο έδαφος.Μέχρι στιγμής το αρχαιότερο σπέρμα που είχε βρεθεί ήταν μέσα σε ένα κουκούλι στην ανταρκτική και είχε ηλικία 50 εκατομμυρίων ετών. Με το νέο εύρημα οι επιστήμονες επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τους ορίζοντες τους.