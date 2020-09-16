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16.09.2020 14:58

Βρέθηκε το παλαιότερο σπέρμα- Έχει ηλικία 100 εκατομμύρια χρόνια – Σε ποιον ανήκει;

16.09.2020 14:58
Βρέθηκε το παλαιότερο σπέρμα- Έχει ηλικία 100 εκατομμύρια χρόνια – Σε ποιον ανήκει; - Media

 

Οι επιστήμονες έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Σε ένα καρκινοειδές, σαν όστρακο το οποίο είχε παγιφευτεί μέσα σε κεχριμπάρι και διατηρήθηκε ανέπαφο για εκατομμύρια χρόνια εντόπισαν ίχνη σπέρματος. Πρόκειται για το παλαιότερο σπέρμα που έχει βρεθεί ποτέ και η ηλικία του αγγίζει τα 100 εκατομμύρια χρόνια. 
Το όστρακο που ανήκει στο είδος Myanmarcypris hui βρέθηκε σε παραλία της Μιανμάρ και όπως λένε οι ειδικοί η επιστημονική μελέτη του θα φωτίσει την εξέλιξη του σπέρματος στο πέρασμα των αιώνων και των χιλιετιών.


Και εάν αναρωτιέστε πως το καρκινοειδές αυτό βρέθηκε τυλιγμένο μέσα σε κεχριμάρι για να διατηρηθεί τόσα χρόνια, οι επιστήμονες βρήκαν την απάντηση. Στην παραλία που βρέθηκε γύρω γύρω υπάρχουν δέντρα που ο φλοιός τους παράγει ρητίνη η οποία πέφτει στο έδαφος. 
Μέχρι στιγμής το αρχαιότερο σπέρμα που είχε βρεθεί ήταν μέσα σε ένα κουκούλι στην ανταρκτική και είχε ηλικία 50 εκατομμυρίων ετών. Με το νέο εύρημα οι επιστήμονες επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τους ορίζοντες τους. 
 

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