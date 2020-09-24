Παράνομη «εταιρεία» επανασυσκεύασε 324.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά: Τα έπλεναν και τα στέγνωναν

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι αρχές του Βιετνάμ έχουν αποκαλύψει έναν τεράστιο αριθμό μεταχειρισμένων προφυλακτικών που ανακυκλώνονταν και αποθηκεύονταν προς πώληση.

Συγκεκριμένα, μια εγκατάσταση είχε δημιουργηθεί σε ένα διαμέρισμα, όπου σχεδόν 324.000 μεταχειρισμένα προφυλακτικά επανασυσκευάστηκαν.

Οι Αρχές κατάσχεσαν όλα τα προϊόντα στο διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Binh Duong του νότιου Βιετνάμ.

Η εφημερίδα του Βιετνάμ Tuoi Tre News αναφέρει ότι όλα τα χρησιμοποιημένα προφυλακτικά στην παράνομη βάση παραγωγής βρέθηκαν μη συσκευασμένα και χωρίς ετικέτα.

Η ιδιοκτήτρια της εγκατάστασης, Pham Thi Thanh Ngoc, ισχυρίστηκε ότι έπαιρνε μηνιαίως τα προφυλακτικά από ένα άγνωστο άτομο.

Τα προφυλακτικά έπειτα περνούσαν μια διαδικασία που περιελάμβανε το πλύσιμο, το στέγνωμα και στη συνέχεια την αναμόρφωση με ένα δονητή, σε ανθυγιεινές συνθήκες, πριν τεθούν σε πώληση.

Πριν από μερικά χρόνια, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων έστειλαν ένα μήνυμα που απευθύνεται σε σεξουαλικά ενεργούς Αμερικανούς, συμβουλεύοντάς τους να μην πλένουν προφυλακτικά.

«Μην πλένετε ή επαναχρησιμοποιείτε προφυλακτικά. Το λέμε, επειδή οι άνθρωποι το κάνουν», αναφέρουν.

Σύμφωνα με το Daily Mail, το 3% των ανθρώπων προσπάθησαν να ξαναχρησιμοποιήσουν προφυλακτικά και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων προσπαθώντας να μειώσει τον κίνδυνο των ατόμων να προσβληθούν από σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις (STI), υπενθύμισαν επίσης σε όλους ότι τα προφυλακτικά μπορούν παραλαμβάνεται δωρεάν στα κέντρα υγείας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.