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24.09.2020 14:30

Παράνομη «εταιρεία» επανασυσκεύασε 324.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά: Τα έπλεναν και τα στέγνωναν

24.09.2020 14:30
Παράνομη «εταιρεία» επανασυσκεύασε 324.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά: Τα έπλεναν και τα στέγνωναν - Media

 

Οι αρχές του Βιετνάμ έχουν αποκαλύψει έναν τεράστιο αριθμό μεταχειρισμένων προφυλακτικών που ανακυκλώνονταν και αποθηκεύονταν προς πώληση.

Συγκεκριμένα, μια εγκατάσταση είχε δημιουργηθεί σε ένα διαμέρισμα, όπου σχεδόν 324.000 μεταχειρισμένα προφυλακτικά επανασυσκευάστηκαν. 

Οι Αρχές κατάσχεσαν όλα τα προϊόντα στο διαμέρισμα, το οποίο βρίσκεται στην επαρχία Binh Duong του νότιου Βιετνάμ.

Η εφημερίδα του Βιετνάμ Tuoi Tre News αναφέρει ότι όλα τα χρησιμοποιημένα προφυλακτικά στην παράνομη βάση παραγωγής βρέθηκαν μη συσκευασμένα και χωρίς ετικέτα.

Η ιδιοκτήτρια της εγκατάστασης, Pham Thi Thanh Ngoc, ισχυρίστηκε ότι έπαιρνε μηνιαίως τα προφυλακτικά από ένα άγνωστο άτομο.

Τα προφυλακτικά έπειτα περνούσαν μια διαδικασία που περιελάμβανε το πλύσιμο, το στέγνωμα και στη συνέχεια την αναμόρφωση με ένα δονητή, σε ανθυγιεινές συνθήκες, πριν τεθούν σε πώληση.

Πριν από μερικά χρόνια, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων έστειλαν ένα μήνυμα που απευθύνεται σε σεξουαλικά ενεργούς Αμερικανούς, συμβουλεύοντάς τους να μην πλένουν προφυλακτικά. 

«Μην πλένετε ή επαναχρησιμοποιείτε προφυλακτικά. Το λέμε, επειδή οι άνθρωποι το κάνουν», αναφέρουν.  

Σύμφωνα με το Daily Mail, το 3% των ανθρώπων προσπάθησαν να ξαναχρησιμοποιήσουν προφυλακτικά και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων προσπαθώντας να μειώσει τον κίνδυνο των ατόμων να προσβληθούν από σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις (STI), υπενθύμισαν επίσης σε όλους ότι τα προφυλακτικά μπορούν παραλαμβάνεται δωρεάν στα κέντρα υγείας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.

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