26.09.2020 06:56

Στ. Πέτσας: Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν συζητά αποστρατικοποίηση των νησιών

Την κατηγορηματική απόρριψη του ενδεχομένου αποστρατιωτικοποίησης των νησιών τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε σημερινή συνέντευξή του στο σταθμό Σκάϊ.

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν συζητά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και πως θα γίνουν τα πάντα ώστε να διαφυλαχθεί η κυριαρχία της χώρας μας, και πρόσθεσε η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο στα Δωδεκάνησα, αφού δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συνθήκη παραχώρησής τους στην Ελλάδα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην Κύπρο τόνισε ότι η Ελλάδα είναι συντονισμένη με τη μεγαλόνησο, “σε όλα τα θέματα” ενώ πρόσθεσε ότι προϋπόθεση για να υπάρξει επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Ταγίπ Ερντογάν “χρειάζεται εμπιστοσύνη και προετοιμασία”. “Αν υπάρξουν αυτά τα δύο δεν αποκλείεται κάποια συνομιλία” είπε ο κ.Πέτσας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στις καταλήψεις σχολείων, άφησε υπαινιγμούς ότι είναι υποκινούμενες, λέγοντας ότι υπήρξαν ξεκάθαρες τοποθετήσεις δημάρχων με συγκεκριμένο πολιτικό προφίλ υπέρ των καταλήψεων.

“Έχουμε πολλά πεδία διαφορών, ας αφήσουμε τα σχολεία απ’ έξω” είπε ο κ. Πέτσας ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις με τον κορονοϊό, είπε ότι η κυβέρνηση θα στηρίζει το εισόδημα όλων όσοι έχουν πληγεί από την πανδημία για όσο χρειαστεί.

sofia_mitsotaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: Δημοσίευσε το εισιτήριο από την πτήση της από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ – «Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα»

iran-polemos-texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: «ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την πιθανότητα εκεχειρίας»

ekkaabi11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3: Πέρασε από το Παγκρήτιο με σφραγίδα Ελ Κααμπί

JD Vance
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: «Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς κρατά αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν»

seismosgrafos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ τώρα στα Χανιά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Κομβόι θα μεταφέρει 20 τόνους τροφίμων, φαρμάκων και ενεργειακού εξοπλισμού στην Αβάνα στις 21 Μαρτίου

tehran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Η «πυραμίδα συμφερόντων» και το παράδοξο των Στενών του Ορμούζ

