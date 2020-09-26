Στ. Πέτσας: Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν συζητά αποστρατικοποίηση των νησιών

Την κατηγορηματική απόρριψη του ενδεχομένου αποστρατιωτικοποίησης των νησιών τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε σημερινή συνέντευξή του στο σταθμό Σκάϊ.

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν συζητά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και πως θα γίνουν τα πάντα ώστε να διαφυλαχθεί η κυριαρχία της χώρας μας, και πρόσθεσε η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο στα Δωδεκάνησα, αφού δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συνθήκη παραχώρησής τους στην Ελλάδα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στην Κύπρο τόνισε ότι η Ελλάδα είναι συντονισμένη με τη μεγαλόνησο, “σε όλα τα θέματα” ενώ πρόσθεσε ότι προϋπόθεση για να υπάρξει επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με το Ταγίπ Ερντογάν “χρειάζεται εμπιστοσύνη και προετοιμασία”. “Αν υπάρξουν αυτά τα δύο δεν αποκλείεται κάποια συνομιλία” είπε ο κ.Πέτσας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφερόμενος στις καταλήψεις σχολείων, άφησε υπαινιγμούς ότι είναι υποκινούμενες, λέγοντας ότι υπήρξαν ξεκάθαρες τοποθετήσεις δημάρχων με συγκεκριμένο πολιτικό προφίλ υπέρ των καταλήψεων.

“Έχουμε πολλά πεδία διαφορών, ας αφήσουμε τα σχολεία απ’ έξω” είπε ο κ. Πέτσας ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις με τον κορονοϊό, είπε ότι η κυβέρνηση θα στηρίζει το εισόδημα όλων όσοι έχουν πληγεί από την πανδημία για όσο χρειαστεί.