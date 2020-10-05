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05.10.2020 14:13

Η Ταμίλα Κουλίεβα κάνει γιόγκα με μπικίνι και αποκαλύπτει την ηλικία της (Photo)

05.10.2020 14:13
Η Ταμίλα Κουλίεβα κάνει γιόγκα με μπικίνι και αποκαλύπτει την ηλικία της (Photo) - Media

 

Η ηθοποιός πόζαρε σε ένα σκάφος φορώντας το μπικίνι της και εκτελώντας μια άσκηση γιόγκα που απαιτεί ιδιαίτερη ευλυγισιά και ισορροπία. Και τα κατάφερε μια χαρά. Η Ταμίλα Κουλίεβα μοιράστηκε αυτή την προσωπική της στιγμή στον λογαριασμό της στο Instagram.

«53… και;», ήταν η λεζάντα με την οποία συνόδευσε την εντυπωσιακή φωτογραφία της. Όπως ανέφερε η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στη Σαντορίνη κατά τη διάρκεια της προπόνησής της.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53… και?

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tamilla Kulieva (tamillakulievaofficial) στις

 

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