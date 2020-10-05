Η Ταμίλα Κουλίεβα κάνει γιόγκα με μπικίνι και αποκαλύπτει την ηλικία της (Photo)

Η ηθοποιός πόζαρε σε ένα σκάφος φορώντας το μπικίνι της και εκτελώντας μια άσκηση γιόγκα που απαιτεί ιδιαίτερη ευλυγισιά και ισορροπία. Και τα κατάφερε μια χαρά. Η Ταμίλα Κουλίεβα μοιράστηκε αυτή την προσωπική της στιγμή στον λογαριασμό της στο Instagram.

«53… και;», ήταν η λεζάντα με την οποία συνόδευσε την εντυπωσιακή φωτογραφία της. Όπως ανέφερε η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στη Σαντορίνη κατά τη διάρκεια της προπόνησής της.