Η Ταμίλα Κουλίεβα κάνει γιόγκα με μπικίνι και αποκαλύπτει την ηλικία της (Photo)

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Η ηθοποιός πόζαρε σε ένα σκάφος φορώντας το μπικίνι της και εκτελώντας μια άσκηση γιόγκα που απαιτεί ιδιαίτερη ευλυγισιά και ισορροπία. Και τα κατάφερε μια χαρά. Η Ταμίλα Κουλίεβα μοιράστηκε αυτή την προσωπική της στιγμή στον λογαριασμό της στο Instagram.
«53… και;», ήταν η λεζάντα με την οποία συνόδευσε την εντυπωσιακή φωτογραφία της. Όπως ανέφερε η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στη Σαντορίνη κατά τη διάρκεια της προπόνησής της.
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