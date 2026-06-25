Ο Γεωργιάδης απαντά στο ΠΑΣΟΚ για το νέο κτήριο στο νοσοκομείο Σωτήρια: «Εγκαίνια σε λίγους μήνες»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στο ΠΑΣΟΚ που ζητάει διευκρινίσεις από την κυβέρνηση, για τα 108 έργα που απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανάμεσα σε αυτά τα έργα, το ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει και το Νέο Κέντρου Ακτινοθεραπείας – Χημειοθεραπείας και Ανακαίνιση του κτιρίου “300 Ανδρών”» του Νοσοκομείου «Σωτηρία», γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κ. Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας φανερά ενοχλημένος, έσπευσε στο εργοτάξιο του νέου κτηρίου του Νοσοκομείου «Σωτηρία», και από εκεί, με ανάρτηση του στο Χ, ξεκαθαρίζει ότι το έργο όχι μόνο δεν απεντάχθηκε αλλά βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Μάλιστα ανακοινώνει ότι τα εγκαίνια αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2026.

Επιπλέον, κάλεσε τους πολιτικούς του αντιπάλους από το ΠΑΣΟΚ, να επισκεφτούν το νέο κτήριο που το χαρακτήρισε «ως το δυσκολότερο αλλά και το πιο σπουδαίο έργο» που πραγματοποιήθηκε επι θητεία του, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο υπουργός αναφερόμενος -προφανώς- στο γιγαντιαίο lifting που γίνεται για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, τονίζει με έμφαση ότι στην Ελλάδα «το εύγε δεν είναι εύκολο ενώ το ανάθεμα είναι πάντα έτοιμο».

Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε εύκολο το εύγε στον αντίπαλο όταν κάνει κάτι σωστό, αλλά έχουμε έτοιμο το ανάθεμα αν κάτι πάει στραβά….σας παραθέτω τους ισχυρισμούς του @pasok

«Η λίστα με τα 108 έργα που τροποποιούνται ή απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης»…



Συγκεκριμένα,… pic.twitter.com/EBYrFBmcvE — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 25, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε εύκολο το εύγε στον αντίπαλο όταν κάνει κάτι σωστό, αλλά έχουμε έτοιμο το ανάθεμα αν κάτι πάει στραβά….σας παραθέτω τους ισχυρισμούς του @pasok «Η λίστα με τα 108 έργα που τροποποιούνται ή απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης»… Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται: «…τη λίστα με το σύνολο των έργων για τα οποία ζητήθηκε από την ελληνική Κυβέρνηση η αναθεώρησή τους ή η απένταξή τους…» και ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί «για ποιους λόγους ένα έργο μειώνεται ως προς το εύρος του ή απεντάσσεται».

Το έργο του «Σωτηρία» που περιλαμβανόταν στη λίστα είναι: Ίδρυση Νέου Κέντρου Ακτινοθεραπείας – Χημειοθεραπείας και Ανακαίνιση του κτιρίου «300 Ανδρών» στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».

Εδώ τώρα θα δείτε το έργο που «απεντάχθηκε» έτοιμο να κάνουμε εγκαίνια σε λίγους μήνες…. Το μεγαλύτερο μου έργο είναι το νέο υπερσύγχρονο Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο στο Νοσοκομείο «Σωτηρία».

Παράλληλα εκεί φτιάξαμε και κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας για Ογκολογικούς Ασθενείς και νέα Εξωτερικά ιατρεία και νέα εργαστήρια κλπ σχεδόν 9.000 τμ με τον τελειότερο εξοπλισμό για να μηδενίσουμε τις αναμονές και την ταλαιπωρία των ασθενών με καρκίνο».

Διαβάστε επίσης:

Καρκίνος παχέος εντέρου και ορθού: Ανησυχητική αύξηση στους κάτω των 50 ετών – Σωτήρια η πρόληψη

Ρομποτική επέμβαση εξ αποστάσεως: Ο ασθενής στην Αθήνα και ο χειρουργός στην… Κίνα (video)

Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ – Γιατί το πρόγραμμα δεν πέτυχε τους στόχους του, ο αντίλογος για το χρόνο αναμονής