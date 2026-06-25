search
ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 13:50
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.06.2026 12:45

Ρομποτική επέμβαση εξ αποστάσεως: Ο ασθενής στην Αθήνα και ο χειρουργός στην… Κίνα (video)

25.06.2026 12:45
robotiki_iatriki_new

Μπορεί να πραγματοποιηθεί ρομποτική χειρουργική επέμβαση με τον γιατρό και τον ασθενή να είναι 8.000 χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλον; Η απάντηση είναι θετική και δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Η ρομποτική εξ αποστάσεως επέμβαση είναι γεγονός και μάλιστα πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή ιατρική επέμβαση, όπου ένας ασθενής με καρκίνο του προστάτη χειρουργήθηκε στην Αθήνα, από τον καθηγητή Ιατρικής Ευάγγελο Λιάτσικο που βρίσκονταν… στη Γουχάν της Κίνας, περίπου 8.000 χιλιόμετρα μακριά από τον καρκινοπαθή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο καθηγητής Ιατρικής και Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Nοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος δήλωσε πως είναι «μια τεχνολογική εξέλιξη το να είσαι κάπου τόσο μακριά και να στήνεσαι σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα σου και να χειρουργείς έναν άνθρωπο τόσο μακριά».

Τόνισε ωστόσο πως, «στην Αθήνα ήταν μια ομάδα που αν γινόταν κάτι έκτακτο – όπως ένας σεισμός σαν της Βενεζουέλας – θα μπορούσε να αναλάβει τον ασθενή. Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, σαν να ήμουν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει τη διαδρομή Κίνα-Φρανκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα» όπως εξήγησε ο καθηγητής και συνέχισε λέγοντας πως:

«Τώρα ο δορυφόρος υπολείπεται! Τώρα τα κάνουμε με σύνδεση οπτικών ινών. Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε, τώρα τα μηχανήματα μπορούν να υποστηριχθούν από την σύνδεση αυτή», είπε.

Η επιστημονική φαντασία είναι… εδώ

«Αυτά τα βλέπαμε κάποτε στις ταινίες. Η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορεί να εκπαιδεύσεις χειρουργούς χωρίς να ταξιδέψεις και να χειρουργείς από απόσταση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή», εξήγησε.

Σχετικά με τον ασθενή, ο κ. Λιάτσικος είπε ότι ήταν πλήρως ενήμερος και πολύ ενθουσιασμένος επειδή πρωτοπόρησε.

Ο καθηγητής εκτίμησε ότι χειρουργικές επεμβάσεις όπως αυτή που έκανε από την Κίνα θα γίνονται πιο συχνά.

Διαβάστε επίσης:

Ερρίκος Ντυνάν: Ρομποτικό άλμα με το μοναδικό στην Ελλάδα Da Vinci 5

Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ – Γιατί το πρόγραμμα δεν πέτυχε τους στόχους του

Νέα μελέτη: Ποιοι καρδιοπαθείς κινδυνεύουν περισσότερο από Αλτσχάιμερ;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fire_helicopter_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου – Τρεις τραυματίες

elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά – Σηκώθηκε ελικόπτερο

melissa_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 55χρονο που έπαθε αλλεργικό σοκ από τσίμπημα μέλισσας

oikodomi-2-new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: 67χρονος οικοδόμος έπεσε από τρία μέτρα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

EltonJohn
ΜΟΥΣΙΚΗ

Elton John: Γιατί η ιστορία του Billy Elliot «άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή του»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

fei-skorda-new
MEDIA

Τέλος η Φαίη Σκορδά από το MEGA - Οι λόγοι του «διαζυγίου»

mitsotakis- tsipras- saoulidis- tzakri – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το στοίχημα Μητσοτάκη και η άνοδος Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ η… Κατεχάκη, οι γαλάζιοι του Αγρινίου, τα μυστικά της Θεσσαλονίκης και η μεταγραφή της Τζάκρη 

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συνελήφθη και ομολόγησε ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο (video)

venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ με... μεζούρα, πρόστιμα στα ακίνητα και τέλος στα κόλπα με τις αποδείξεις καυσίμων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 13:50
fire_helicopter_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μέτσοβο: Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου – Τρεις τραυματίες

elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά – Σηκώθηκε ελικόπτερο

melissa_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γιατροί και διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 55χρονο που έπαθε αλλεργικό σοκ από τσίμπημα μέλισσας

1 / 3