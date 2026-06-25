Ρομποτική επέμβαση εξ αποστάσεως: Ο ασθενής στην Αθήνα και ο χειρουργός στην… Κίνα (video)

Μπορεί να πραγματοποιηθεί ρομποτική χειρουργική επέμβαση με τον γιατρό και τον ασθενή να είναι 8.000 χιλιόμετρα μακριά ο ένας από τον άλλον; Η απάντηση είναι θετική και δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Η ρομποτική εξ αποστάσεως επέμβαση είναι γεγονός και μάλιστα πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή ιατρική επέμβαση, όπου ένας ασθενής με καρκίνο του προστάτη χειρουργήθηκε στην Αθήνα, από τον καθηγητή Ιατρικής Ευάγγελο Λιάτσικο που βρίσκονταν… στη Γουχάν της Κίνας, περίπου 8.000 χιλιόμετρα μακριά από τον καρκινοπαθή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο καθηγητής Ιατρικής και Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Nοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος δήλωσε πως είναι «μια τεχνολογική εξέλιξη το να είσαι κάπου τόσο μακριά και να στήνεσαι σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα σου και να χειρουργείς έναν άνθρωπο τόσο μακριά».

Τόνισε ωστόσο πως, «στην Αθήνα ήταν μια ομάδα που αν γινόταν κάτι έκτακτο – όπως ένας σεισμός σαν της Βενεζουέλας – θα μπορούσε να αναλάβει τον ασθενή. Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, σαν να ήμουν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει τη διαδρομή Κίνα-Φρανκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα» όπως εξήγησε ο καθηγητής και συνέχισε λέγοντας πως:

«Τώρα ο δορυφόρος υπολείπεται! Τώρα τα κάνουμε με σύνδεση οπτικών ινών. Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε, τώρα τα μηχανήματα μπορούν να υποστηριχθούν από την σύνδεση αυτή», είπε.

Η επιστημονική φαντασία είναι… εδώ

«Αυτά τα βλέπαμε κάποτε στις ταινίες. Η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορεί να εκπαιδεύσεις χειρουργούς χωρίς να ταξιδέψεις και να χειρουργείς από απόσταση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή», εξήγησε.

Σχετικά με τον ασθενή, ο κ. Λιάτσικος είπε ότι ήταν πλήρως ενήμερος και πολύ ενθουσιασμένος επειδή πρωτοπόρησε.

Ο καθηγητής εκτίμησε ότι χειρουργικές επεμβάσεις όπως αυτή που έκανε από την Κίνα θα γίνονται πιο συχνά.

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