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ΥΓΕΙΑ

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25.06.2026 11:47

Ερρίκος Ντυνάν: Ρομποτικό άλμα με το μοναδικό στην Ελλάδα Da Vinci 5

25.06.2026 11:47
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Με τις πρώτες επεμβάσεις σε σειρά χειρουργικών ειδικοτήτων (Γενική Χειρουργική, Χειρουργική Ουρολογία, Χειρουργική Θώρακος, Γυναικολογική Χειρουργική κ.α.) με το Da Vinci 5, το πλέον σύγχρονο και εξελιγμένο ρομποτικό σύστημα παγκοσμίως, το Ερρίκος Ντυνάν και ο Όμιλος IMITHEA άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο για τη ρομποτική χειρουργική στη χώρα μας.

Το Ερρίκος Ντυνάν είναι το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στην Ελλάδα που εγκατέστησε και λειτουργεί το σύστημα Da Vinci 5, μόλις το δεύτερο στην Ευρώπη και μέσα στην πρώτη δεκάδα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πρόκειται για εξέλιξη που δεν φέρνει απλώς το Ερρίκος Ντυνάν στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας, αλλά σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική χειρουργική κοινότητα και πρωτίστως για τους ασθενείς.

Μετά από δέκα χρόνια έρευνας και επένδυσης, το Da Vinci 5 δεν αποτελεί απλά μια αναβάθμιση, αλλά ένα νέο παράδειγμα χειρουργικής, με πλήρη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης που καθορίζει γενικότερα το μέλλον στα συστήματα υγείας.

«Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις και αναμονή.

Το Ερρίκος Ντυνάν και ο Όμιλος IMITHEA έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή και η λειτουργία του πρωτοποριακού ρομποτικού συστήματος ενισχύει τη θέση μας ως κέντρου αριστείας διεθνούς εμβέλειας.

Αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό στο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης που υλοποιούμε, το οποίο περιλαμβάνει συνεχείς και σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να παραμείνουμε στην αιχμή της τεχνολογίας και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε χαμηλότερο κόστος, με το βλέμμα στον διεθνή ανταγωνισμό», τόνισε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου IMITHEA, κ. Θέμος Χαραμής, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία του νέου ρομποτικού συστήματος.

Το Da Vinci 5, το νεότερο και πιο εξελιγμένο ρομποτικό χειρουργικό σύστημα πολλαπλών βραχιόνων, οδηγεί σε μια πλήρη επανεκκίνηση στο πεδίο των ρομποτικών συστημάτων, καθώς είναι ενισχυμένο με περισσότερες από 150 καινοτομίες, υπολογιστική ισχύ 10.000 φορές μεγαλύτερη από τον προκάτοχό του και την πρώτη ρομποτική πλατφόρμα που δίνει στον χειρουργό απτική αίσθηση των ιστών. Μεταξύ άλλων, φέρνει τρεις μεγάλες αλλαγές:

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