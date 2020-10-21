Έχει και η Κίνα το δικό της τέρας του Λοχ Νες – Άνδρας σοκαρισμένος εντοπίζει μέσα σε λίμνη ένα μυστηριώδες θηρίο (Video)

Ο εργαζόμενος στο πάρκο Changbai Mountain, που είναι ένα φυσικό πάρκο με ψηλά βουνά και με μια μεγάλη αλπική λίμνη στη μέση, τραβούσε με το κινητό του την ομορφιά της πλάσης.

Ξαφνικά στην επιφάνεια της λίμνης του Ουρανού (όπως λέγεται η λίμνη) εντοπίζει μια μαύρη κουκκίδα. Κάτι ασυνήθιστα μεγάλο φαινόταν να κολυμπάει στη λίμνη. Κάτι που φαινόταν από μεγάλη απόσταση.

Και όμως από το 1962 όταν έγινε η πρώτη φορά, οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για ένα μεγάλο θηρίο που ζει στη λίμνη του Ουρανού. Πολλοί μάλιστα το πιστεύουν και άλλοι λένε κιόλας ότι το έχουν δει.

Ο Σιάο Γου ο οποίος είναι ένας από τους φύλακες του πάρκου και αυτός που κατέγραψε με την κάμερα του το θηρίο είπε: «Χθες, πήγα στη Λίμνη του Ουρανού για να τραβήξω πλάνα. Δεν το πρόσεξα στην αρχή, αλλά ξαφνικά είδα μια μαύρη κουκκίδα μέσα στη λίμνη».

Το βίντεο έχει τραβηχτεί από απόσταση 500 μέτρων.

