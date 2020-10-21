search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 23:48
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2020 17:06

Έχει και η Κίνα το δικό της τέρας του Λοχ Νες – Άνδρας σοκαρισμένος εντοπίζει μέσα σε λίμνη ένα μυστηριώδες θηρίο (Video)

Ο εργαζόμενος στο πάρκο Changbai Mountain, που είναι ένα φυσικό πάρκο με ψηλά βουνά και με μια μεγάλη αλπική λίμνη στη μέση, τραβούσε με το κινητό του την ομορφιά της πλάσης. 
Ξαφνικά στην επιφάνεια της λίμνης του Ουρανού (όπως λέγεται η λίμνη) εντοπίζει μια μαύρη κουκκίδα. Κάτι ασυνήθιστα μεγάλο φαινόταν να κολυμπάει στη λίμνη. Κάτι που φαινόταν από μεγάλη απόσταση.
Και όμως από το 1962 όταν έγινε η πρώτη φορά, οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν για ένα μεγάλο θηρίο που ζει στη λίμνη του Ουρανού. Πολλοί μάλιστα το πιστεύουν και άλλοι λένε κιόλας ότι το έχουν δει. 
Ο Σιάο Γου ο οποίος είναι ένας από τους φύλακες του πάρκου και αυτός που κατέγραψε με την κάμερα του το θηρίο είπε: «Χθες, πήγα στη Λίμνη του Ουρανού για να τραβήξω πλάνα. Δεν το πρόσεξα στην αρχή, αλλά ξαφνικά είδα μια μαύρη κουκκίδα μέσα στη λίμνη».
Το βίντεο έχει τραβηχτεί από απόσταση 500 μέτρων. 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3