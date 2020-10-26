Γονιμότητα: Τα τρόφιμα που «απειλούν» το σπέρμα από την παιδική ηλικία

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Νέα έρευνα αναδεικνύει τον κίνδυνο που ενέχει μια συγκεκριμένη διατροφή για τη γονιμότητα των ανδρών από την παιδική ηλικία. Τα πρόσφατα ευρήματα, επισημαίνουν την ανάγκη πρόληψης και αντιμετώπισης της παιδική παχυσαρκίας

Μια διατροφή υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά κατά την παιδική ηλικία μπορεί να επηρεάσει το σπέρμα και κατ’ επέκταση τη γονιμότητα, ισχυρίζεται πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύεται στο American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μελέτη στον συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, η οποία πέραν της επίδρασης της διατροφής στην παιδική ηλικία, εξέτασε και το πιθανό αποτέλεσμα που θα είχε η αλλαγή του διατροφικού μοτίβου.

Βασικό ερώτημα των ειδικών ήταν το πώς το υπερβολικό βάρος και ο διαβήτης τύπου 2 που σχετίζονται με την παχυσαρκία, μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του σπέρματος και τη γονιμότητα στους άνδρες. Άλλωστε, η παχυσαρκία και ιδίως η παιδική έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και αυξάνεται εκθετικά.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα επίπεδα λίπους και ο μεταβολισμός του λίπους στους όρχεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της φυσιολογικής δομής και ανάπτυξης των σπερματοζωαρίων. Η λειτουργία των μιτοχονδρίων -ενεργειακά κέντρα των κυττάρων- και οι μηχανισμοί αντιοξειδωτικής άμυνας παρέχουν την ενέργεια για την παραγωγή σπέρματος με φυσιολογική κινητικότητα.

Οι ερευνητές χώρισαν τα πειραματόζωα (αρσενικά ποντίκια) σε δύο ομάδες: στη μια ομάδα από ποντίκια που είχαν μόλις απογαλακτιστεί δόθηκε μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά, ενώ στην άλλη ομάδα η ίδια διατροφή για δύο μήνες πριν από τη μετάβαση σε μια τυπική διατροφή. Και οι δύο ομάδες συγκρίθηκαν με μια τρίτη ομάδα ελέγχου που ακολουθούσε μια τυπική δίαιτα. Τέσσερις μήνες μετά, όλα τα ποντίκια ζευγάρωσαν με τυχαία θηλυκά ποντίκια ίδιας ηλικίας. Η ερευνητική ομάδα παρατήρησε το ποσοστό αναπαραγωγικής επιτυχίας και των γεννήσεων. Μετά από επιπλέον δέκα εβδομάδες, μέτρησαν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, της ινσουλίνης και της αναπαραγωγικής ορμόνης στα αρσενικά ποντίκια. Ανέλυσαν επίσης το σπέρμα για παράγοντες που περιελάμβαναν τη συνολική συγκέντρωση σπέρματος στους όρχεις, τα επίπεδα λίπους, τη μιτοχονδριακή δραστηριότητα, τη βιωσιμότητα, την κινητικότητα και τη μορφολογία του σπέρματος.

Καθώς διαπιστώθηκε, η διατροφή δεν επηρέασε τα επίπεδα ορμονών ενώ η μείωση των λιπαρών μείωσε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, η υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά διατροφή επηρέασε αρνητικά τον μεταβολισμό του λίπους, προκάλεσε συσσώρευση λιπαρών οξέων και μειωμένη λειτουργία του αντιοξειδωτικού αμυντικού συστήματος στους όρχεις που δεν επιδιορθώθηκε με τη μεταστροφή σε μια τυπική δίαιτα. Τέτοιες μεταβολές μπορούν να οδηγήσουν σε φλεγμονή και μεταβολικές αλλαγές που σχετίζονται με μακροχρόνιες ατέλειες στο σπέρμα.

Όπως συμπλήρωσαν οι ερευνητές, τα ποντίκια που άλλαξαν διατροφικό μοντέλο παρουσίασαν κάποια σημάδια λιπόλυσης (η διαδικασία διάσπασης τους λίπους στο σώμα), η οποία αν και αποτέλεσε μια βελτίωση, δεν ήταν επαρκής για τη διόρθωση του σπέρματος.

Πηγή: ygeiamou