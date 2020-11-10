Νέα τουρκική NAVTEX: Ζητά την αποστρατικοποίηση Σαμοθράκης, Λήμνου, Χίου και Σάμου

Στο δρόμο των προκλήσεων συνεχίζει η Τουρκία, η οποία με δύο αντι-Navtex κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει το καθεστώς αποστρατικοποίησης τεσσάρων νησιών του Αιγαίου.
Αυτή τη φορά, η Τουρκία ζητά την αποστρατικοποίηση Σαμοθράκης, Λήμνου, Χίου και Σάμου.
Οι δύο Navtex του σταθμού της Σμύρνης αναφέρουν:
TURNHOS N/W : 1398/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 10-11-2020 19:24)
AEGEAN SEA
1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA41-236/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.
2. ADDITIONALLY, SOME PART OF THE AREA MENTIONED IN LA41-236/20 OVERLAPS WITH İZMİR TURK RADIO NAVTEX NR. IA11-0032/20 MESSAGE.
3. CANCEL THIS MESSAGE 111100Z NOV 20.
TURNHOS N/W : 1397/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 10-11-2020 19:24)
AEGEAN SEA
1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA42-237/20 AND HA67-673/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.
2. CANCEL THIS MESSAGE 111100Z NOV 20.
