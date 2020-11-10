search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 20:37
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.11.2020 19:30

Νέα τουρκική NAVTEX: Ζητά την αποστρατικοποίηση Σαμοθράκης, Λήμνου, Χίου και Σάμου

Η Τουρκία δεσμεύει περιοχές του Αιγαίου για ασκήσεις έως το τέλος του 2021! (Χάρτες) - Media

 

Στο δρόμο των προκλήσεων συνεχίζει η Τουρκία, η οποία με δύο αντι-Navtex κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει το καθεστώς αποστρατικοποίησης τεσσάρων νησιών του Αιγαίου.

Αυτή τη φορά, η Τουρκία ζητά την αποστρατικοποίηση Σαμοθράκης, Λήμνου, Χίου και Σάμου.

Οι δύο Navtex του σταθμού της Σμύρνης αναφέρουν:

TURNHOS N/W : 1398/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 10-11-2020 19:24)
1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA41-236/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.
2. ADDITIONALLY, SOME PART OF THE AREA MENTIONED IN LA41-236/20 OVERLAPS WITH İZMİR TURK RADIO NAVTEX NR. IA11-0032/20 MESSAGE.
3. CANCEL THIS MESSAGE 111100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1397/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 10-11-2020 19:24)
1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA42-237/20 AND HA67-673/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.
2. CANCEL THIS MESSAGE 111100Z NOV 20.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sofia_mitsotaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: Δημοσίευσε το εισιτήριο από την πτήση της από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ – «Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα»

iran-polemos-texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: «ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την πιθανότητα εκεχειρίας»

ekkaabi11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3: Πέρασε από το Παγκρήτιο με σφραγίδα Ελ Κααμπί

JD Vance
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: «Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς κρατά αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν»

seismosgrafos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ τώρα στα Χανιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

cuba
ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Κομβόι θα μεταφέρει 20 τόνους τροφίμων, φαρμάκων και ενεργειακού εξοπλισμού στην Αβάνα στις 21 Μαρτίου

tehran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Η «πυραμίδα συμφερόντων» και το παράδοξο των Στενών του Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

sofia_mitsotaki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: Δημοσίευσε το εισιτήριο από την πτήση της από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ – «Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα»

iran-polemos-texerani
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: «ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την πιθανότητα εκεχειρίας»

ekkaabi11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3: Πέρασε από το Παγκρήτιο με σφραγίδα Ελ Κααμπί

1 / 3