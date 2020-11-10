Ο Θερμαϊκός γέμισε νεκρά πουλιά (Video)

Έχουμε συνηθίσει με τη μόλυνση και την καταστροφή του περιβάλλοντος οι θάλασσες σε κάποιες περιοχές ανά διαστήματα, να γεμίσουν με νεκρά ψάρια. Νεκρά πουλιά όμως; Αυτό το αποκρουστικό θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Ναι ο Θερμαικός γέμισε πουλιά που επέπλεαν νεκρά στην επιφάνεια του.

Το ίδιο είχε συμβεί ξανά στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν και τότε η παραλία της Θεσσαλονίκης είχε γεμίσει με νεκρά πουλιά. Οι εικόνες που κατέγραψε το GRTimes.gr είναι συγκλονιστικές. Ακόμη κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο.



