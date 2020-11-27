Netflix: Στόλισε το σπίτι σου με τον γκουρού των Χριστουγέννων (Video)

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Μια μίνι σειρά έφτασε στο Netflix με 7 επεισόδια των 40, περίπου, λεπτών. Ο Μπέντζαμιν Μπράντλεϊ, γνωστός ως γκουρού των Χριστουγέννων, είναι ειδικός στη βιομηχανία εσωτερικού σχεδιασμού με φοβερή εμμονή την περίοδο των εορτών. Για τον γκουρού των Χριστουγέννων, οι γιορτές έχουν να κάνουν με τον εορτασμό της αγάπης, της ζωής, της οικογένειας και των φίλων, μέσα από σημαντικές παραδόσεις – μία εξ αυτών, ο στολισμός.

Στη νέα σειρά του Netflix “Στόλισε το σπίτι σου με τον γκουρού των Χριστουγέννων”, ο Μπράντλεϊ μας μεταφέρει σε χριστουγεννιάτικους χώρους, τους οποίους έχει δημιουργήσει ο ίδιος, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του στον σχεδιασμό. Επιπλέον, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει την τεράστια χριστουγεννιάτικη συλλογή του σε διακοσμητικά στοιχεία.

Εξοπλισμένος με φώτα, γιρλάντες και τόσα στολίδια, που αρκούν για να καλύψει ακόμη και τον Βόρειο Πόλο, αυτός και η ομάδα των ξωτικών του, εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο, για να φέρουν το πνεύμα των γιορτών σε οικογένειες και κοινότητες που αξίζουν ένα σπίτι για την πιο χαρούμενη εποχή του χρόνου.

Την παραγωγή του “Στόλισε το σπίτι σου με τον γκουρού των Χριστουγέννων” ανέλαβε η Stephen David Entertainment, μια εταιρεία του ομίλου Banijay. Με διευθυντές παραγωγής τους Στίφεν Ντέιβιντ, Τιμ Γ. Κέλλι, Μπιάνκα Μπαρνς-Γουίλιαμς, Μπέντζαμιν Μπράντλεϊ, Τζόναθαν Σουλέ και Τσαζ Μόργκαν.

Μία πανέμορφη σειρά (στα αγγλικά: Holiday Home Makeover with Mr. Christmas) που θα μας βάλει σίγουρα στο πνεύμα των εορτών, ενώ θα μας καθοδηγήσει σωστά για το πως να διακοσμήσουμε το σπίτι μας. Μια εκπομπή που προσφέρει ζεστασιά και είναι ιδανική για όσους αγαπούν τη διακόσμηση, ή μάλλον τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση!

Δείτε το τρέιλερ της εκπομπής:

Πηγή: youfly.com