search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 13:44
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.11.2020 16:01

Netflix: Στόλισε το σπίτι σου με τον γκουρού των Χριστουγέννων (Video)

27.11.2020 16:01
Netflix: Στόλισε το σπίτι σου με τον γκουρού των Χριστουγέννων (Video) - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Μια μίνι σειρά έφτασε στο Netflix με 7 επεισόδια των 40, περίπου, λεπτών. Ο Μπέντζαμιν Μπράντλεϊ, γνωστός ως γκουρού των Χριστουγέννων, είναι ειδικός στη βιομηχανία εσωτερικού σχεδιασμού με φοβερή εμμονή την περίοδο των εορτών. Για τον γκουρού των Χριστουγέννων, οι γιορτές έχουν να κάνουν με τον εορτασμό της αγάπης, της ζωής, της οικογένειας και των φίλων, μέσα από σημαντικές παραδόσεις – μία εξ αυτών, ο στολισμός.

Στη νέα σειρά του Netflix “Στόλισε το σπίτι σου με τον γκουρού των Χριστουγέννων”, ο Μπράντλεϊ μας μεταφέρει σε χριστουγεννιάτικους χώρους, τους οποίους έχει δημιουργήσει ο ίδιος, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του στον σχεδιασμό. Επιπλέον, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει την τεράστια χριστουγεννιάτικη συλλογή του σε διακοσμητικά στοιχεία.

Στιγμιότυπα από τη σειρά στόλισε το σπίτι σου με τον γκουρού των χριστουγέννων στο Netflix

Εξοπλισμένος με φώτα, γιρλάντες και τόσα στολίδια, που αρκούν για να καλύψει ακόμη και τον Βόρειο Πόλο, αυτός και η ομάδα των ξωτικών του, εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο, για να φέρουν το πνεύμα των γιορτών σε οικογένειες και κοινότητες που αξίζουν ένα σπίτι για την πιο χαρούμενη εποχή του χρόνου.

Την παραγωγή του “Στόλισε το σπίτι σου με τον γκουρού των Χριστουγέννων” ανέλαβε η Stephen David Entertainment, μια εταιρεία του ομίλου Banijay. Με διευθυντές παραγωγής τους Στίφεν Ντέιβιντ, Τιμ Γ. Κέλλι, Μπιάνκα Μπαρνς-Γουίλιαμς, Μπέντζαμιν Μπράντλεϊ, Τζόναθαν Σουλέ και Τσαζ Μόργκαν.

Στιγμιότυπα από τη σειρά στόλισε το σπίτι σου με τον γκουρού των χριστουγέννων στο Netflix

Μία πανέμορφη σειρά (στα αγγλικά: Holiday Home Makeover with Mr. Christmas) που θα μας βάλει σίγουρα στο πνεύμα των εορτών, ενώ θα μας καθοδηγήσει σωστά για το πως να διακοσμήσουμε το σπίτι μας. Μια εκπομπή που προσφέρει ζεστασιά και είναι ιδανική για όσους αγαπούν τη διακόσμηση, ή μάλλον τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση!

Δείτε το τρέιλερ της εκπομπής:

Πηγή: youfly.com

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
Χωρίς κατηγορία

Γκράβα: Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα – Φόβοι για διαρροή αερίου

cronos_0210_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Conrad Lant: Πέθανε ο Cronos των Venom σε ηλικία 63 ετών

sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η Βουλή ψηφίζει την πρόταση Σάντσεθ για το στεγαστικό – Σκέψεις για πρόωρες εκλογές αν απορριφθεί

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Η πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου» της Φωτεινής Αθερίδου: 2ος χρόνος επιτυχία στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης

apergia_oenge_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΕΝΓΕ: Aπεργία στις 21 Οκτωβρίου με συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Τι ζητούν οι νοσοκομειακοί γιατροί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papakonstantinou – georgiou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Marian Georgiou: Το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» έγινε ελληνοϊταλικό electropop ντουέτο

apotefrosi
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτέφρωση: Η Ελλάδα αφήνει πίσω της τα νεκροταφεία – Οι αριθμοί που αλλάζουν τα δεδομένα

Rififi
MEDIA

Ανέβασε κι άλλο τον πήχη τηλεθέασης το «Ριφιφί» στο φινάλε του την Τετάρτη (30/9)

good-job-nicky-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Good Job Nicky: Συγκίνησε ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» του Μαζωνάκη - Το τραγούδι έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος (Video)

spor-new
MEDIA

ΣΠΟΡ FM TV: Σε πιλοτική λειτουργία από αύριο - Αρχικά  με δύο κανάλια, μέσω Web σε πρώτη φάση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 13:44
ektakto
Χωρίς κατηγορία

Γκράβα: Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα – Φόβοι για διαρροή αερίου

cronos_0210_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Conrad Lant: Πέθανε ο Cronos των Venom σε ηλικία 63 ετών

sanchez
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η Βουλή ψηφίζει την πρόταση Σάντσεθ για το στεγαστικό – Σκέψεις για πρόωρες εκλογές αν απορριφθεί

1 / 3